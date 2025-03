David Faitelson denuncia delicada agresión en el Estadio Akron | VIDEO

El periodista de TUDN denunció un incómodo y delicado suceso al término del Clásico Nacional como parte de la Concachampions.

Este pasado miércoles 5 de marzo, Chivas y América disputaron los Octavos de Final de Ida de la Concachampions, encuentro donde David Faitelson fue agredido al término del encuentro por aficionados en el Estadio Akron, no obstante, recientemente reveló que no solamente fue atacado en una ocasión.

La versión más conocida y que se ha viralizado en redes, fue el video donde se aprecia como un aficionado le arroja un vaso de cerveza que impacta en el rostro del periodista, situación que, según él, fue la menos delicada y caótica que sufrió.

A través de sus redes sociales, Faitelson subió un video rompiendo el silencio sobre lo sucedido después del vaso con cerveza e hizo hincapié en que no hay otra definición para calificar lo que sufrió, una agresión sexual.

"Hubo un momento donde sufrí una agresión, no se le puede llamar de otra forma, una agresión sexual, una persona metió todo su brazo, su mano entre mis piernas y empujó hacia arriba, yo prácticamente di un salto hacia delante, estuve a punto de caerme, es un tema que me apena muchísimo que suceda".

Asimismo, Faitelson aseguró que sigue esperando el mensaje de algún equipo o los organizadores para preguntar lo que sucedió, de igual manera, resaltó que más que el vaso con cerveza, dicha agresión a su físico fue una de las situaciones más terribles que ha sufrido, por lo que espera que se tomen cartas en el asunto.