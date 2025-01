David Faitelson asegura que existe más libertad en Televisa que en TV Azteca

El primer programa de David Faitelson y sus "haters" comenzó lleno de polémicas, ya que el ahora conductor de Televisa habló sobre su pasado en TV Azteca y ESPN y confesó por qué pasó a trabajar donde había dicho que nunca lo haría.

Además, aseguró que no perdió credibilidad como periodista al cambiarse a Televisa, ya que reconoció que "me encontré con una empresa maravillosa, donde me han dado libertad para trabajar, hay más libertad que en ESPN y TV Azteca".

"Nadie me dice lo que tengo que decir en Televisa, nadie. Al contrario, lo que yo quiera decir del América, del dueño del América, de la Federación, de la Selección, nadie nunca me ha insinuado nada", agregó Faitelson sobre la libertad de expresión que tiene en su nueva empresa, misma que, según él, no tuvo en otros empleos.

De hecho, aseguró que en "el líder mundial en deportes" amenazaron con despedirlo por una opinión en redes sociales.

"Si yo les contara las llamadas telefónicas que tenía en ESPN, si les contara el día que tuve que borrar un tweet bajo amenaza de que si no lo borraba estaba fuera de la empresa", confesó.

Al ser cuestionado sobre su salida de ESPN confesó que fue "porque no estaba contento".

Finalmente, agregó que "nada de eso ha sucedido en Televisa, nadie en Televisa me ha dado una línea que seguir, en otras sí y muy marcada".