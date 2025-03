'Daredevil' está de vuelta con nueva serie en Disney Plus

Después de una larga ausencia, “Daredevil” se encuentra de regreso con sus nuevas aventuras propias que ya están causando sensación.

Este martes, llegaron los dos primeros capítulos de Daredevil: Born Again a la plataforma Disney+, que da seguimiento a la tercera temporada del personaje que terminó en 2018 en Netflix.

Luego de que Disney y Marvel absorbieran al 100 por ciento a “Matt Murdock” , éste realizó varios cameos en Echo, Spider-Man: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home) y She-Hulk: Defensora de héroes (She-Hulk: Attorney at Law) con el fin de ir “calentando” su arribo formal al universo de la casa de Spider-Man.

En Daredevil: Born Again, “Matt”, (Charlie Cox), un abogado no vidente con habilidades potenciadas lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia “Wilson Fisk” (Vincent D’Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York.

Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en un inevitable camino de colisión.

Esta nueva entrega de la serie profundizará en la vida de ambos personajes y además aparecerá un nuevo Villano, “Muse”. Es un asesino en serie que crea murales con la sangre de sus víctimas.

La serie también está protagonizada por Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer y Jon Bernthal.

Fue en abril de 2015 cuando Netflix estrenó la serie de Daredevil, personaje que ya había aparecido en cine en la piel de Ben Affleck y en diversos proyectos animados de Marvel.

Dicha producción, se ganó elogios desde su comienzo debido a su tono oscuro, sus escenas de acción y el trabajo realizado por Charlie Cox como “Daredevil” y Vincent D’Onofrio como “Wilson Fisk”, también conocido como “Kingpin”.

Aunque algunos fans temían que esta cuarta entrega de “Diabólico” tuviera un tono excesivo de comedia, los primeros avances revelan que no será así, ya que la historia continuará con la línea que tenía.

En una charla efectuada por Malditos Nerd, reproducida por Infobae, Charlie Cox comentó que se sintió muy triste cuando le dijeron que ya no habría más “Daredevil” tras finalizar la tercera entrega de la serie, sin embargo, él siempre tuvo fe en que volvería a ponerse el traje.

“Cuando el programa fue cancelado, fue triste. Sentí que teníamos un montón de historias por contar y más porque la tercera temporada había sido tan bien recibida… Así que asumimos que íbamos a continuar contando historias con estos personajes.

Unos años después, cuando recibimos la llamada para decir que si queríamos volver (Vincent y él) fue emocionante”, contó emocionado en una charla en la que también aparece D´Onofrio y puede verse en redes sociales.

“Daredevil” fue creado por el escritor y editor Stan Lee y el artista Bill Everett. Se sabe que Jack Kirby también dio ideas para forjar al héroe.

El personaje apareció por primera vez en Daredevil número uno en abril de 1964 dentro de la Edad de Plata de los cómics.

Es comúnmente conocido por apodos como “El hombre sin miedo”, “Diabólico” o “Diablo de Hell’s Kitchen”.

De acuerdo con la biografía del superhéroe. “Matt” tuvo un accidente en su infancia. Le cae una sustancia radioactiva que lo deja ciego, sin embargo, aumentó sus otros sentidos al máximo y se volvió también una especie de radar humano.