Torreón Torreón Ayuntamiento de Torreón CANACINTRA UAdeC Clima en La Laguna

Metrobús

Darán Metrobús a Municipio a 10 años de convenio para inversión

El gobernador de Coahula espera concretar acuerdos en un corto o mediano plazo

Darán Metrobús a Municipio a 10 años de convenio para inversión

Darán Metrobús a Municipio a 10 años de convenio para inversión

MA. ELENA HOLGUÍN

El plan de modernización del transporte público de Torreón contempla utilizar la infraestructura del Metrobús o Bus Laguna, por lo que el gobierno de Coahuila y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) estudian las vías jurídicas y legales para transferir al Municipio el control de dichas instalaciones, en el marco de la implementación y seguimiento a dicho programa.

Para ello, representantes del gobierno estatal y de Banobras han sostenido varias reuniones y esperan concretar acuerdos en un corto o mediano plazo.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que la intención es que el Municipio asuma el control y puesta en marcha del proyecto de modernización, que presentó la administración de Román Alberto Cepeda, como ocurre en todos los municipios de la entidad.

"El Metrobús se está reorganizando, la parte técnica y de planeación con Banobras va por buen camino y ahora sí pasará al plano municipal, donde Torreón hará la renovación del transporte público", señaló, al referir que el servicio de transporte se tiene que atender y la mejor ruta que se encontró es pasarla a manos del Municipio.

Al respecto, el subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura, Fernando Simón Gutiérrez Pérez informó que se han tenido reuniones y un contacto permanente con representantes de Banobras, para revisar la definición y modificaciones jurídicas que serán necesarias en el convenio entre dicha institución y el gobierno estatal, para que quede en los mejores términos para la administración municipal.


"El proyecto de modernización que plantea el ayuntamiento nos obliga a hacer adecuaciones a la infraestructura, que se utilizará en su totalidad para el fin que se creó, y a hacer modificaciones al proyecto de fondo" según resaltó, aunque no ofreció detalles de la propuesta que la autoridad municipal hizo llegar al gobierno estatal.


Entre las instalaciones disponibles están la Estación Nazas, que no se terminó al cien por ciento, además de los paraderos de autobuses en lo que se consideró como la ruta principal del Metrobús o Bus Laguna; la Estación Esterito, que se proyectó al oriente de la ciudad no se construyó.


VIGENTE, PRÓRROGA HASTA 2026


En 2015, cuando Rubén Moreira Valdez era gobernador, se firmó el convenio de apoyo para inversión en el proyecto que entonces se denominaba BRT Laguna, y que después se convirtió en el Metrobús y finalmente en Bus Laguna, a través del cual Banobras autorizó más de 200 millones de pesos, con el requisito de que dicha propuesta estuviese funcionando al cien por ciento.


Debido a que el proyecto no se concretó, el acuerdo se ha estado modificando o renovando cada año, de manera que la última prórroga que concedió Banobras al gobierno estatal vencerá el próximo mes de enero de 2026.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Metrobús Metro bús Bus Laguna Obras Públicas Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Darán Metrobús a Municipio a 10 años de convenio para inversión


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408747

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx