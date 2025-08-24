Darán Metrobús a Municipio a 10 años de convenio para inversión

El plan de modernización del transporte público de Torreón contempla utilizar la infraestructura del Metrobús o Bus Laguna, por lo que el gobierno de Coahuila y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) estudian las vías jurídicas y legales para transferir al Municipio el control de dichas instalaciones, en el marco de la implementación y seguimiento a dicho programa.

Para ello, representantes del gobierno estatal y de Banobras han sostenido varias reuniones y esperan concretar acuerdos en un corto o mediano plazo.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que la intención es que el Municipio asuma el control y puesta en marcha del proyecto de modernización , que presentó la administración de Román Alberto Cepeda, como ocurre en todos los municipios de la entidad.

"El Metrobús se está reorganizando, la parte técnica y de planeación con Banobras va por buen camino y ahora sí pasará al plano municipal, donde Torreón hará la renovación del transporte público", señaló, al referir que el servicio de transporte se tiene que atender y la mejor ruta que se encontró es pasarla a manos del Municipio.

Al respecto, el subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura, Fernando Simón Gutiérrez Pérez informó que se han tenido reuniones y un contacto permanente con representantes de Banobras, para revisar la definición y modificaciones jurídicas que serán necesarias en el convenio entre dicha institución y el gobierno estatal , para que quede en los mejores términos para la administración municipal.

"El proyecto de modernización que plantea el ayuntamiento nos obliga a hacer adecuaciones a la infraestructura, que se utilizará en su totalidad para el fin que se creó, y a hacer modificaciones al proyecto de fondo" según resaltó, aunque no ofreció detalles de la propuesta que la autoridad municipal hizo llegar al gobierno estatal.

Entre las instalaciones disponibles están la Estación Nazas, que no se terminó al cien por ciento, además de los paraderos de autobuses en lo que se consideró como la ruta principal del Metrobús o Bus Laguna; la Estación Esterito, que se proyectó al oriente de la ciudad no se construyó.

VIGENTE, PRÓRROGA HASTA 2026

En 2015, cuando Rubén Moreira Valdez era gobernador, se firmó el convenio de apoyo para inversión en el proyecto que entonces se denominaba BRT Laguna, y que después se convirtió en el Metrobús y finalmente en Bus Laguna, a través del cual Banobras autorizó más de 200 millones de pesos, con el requisito de que dicha propuesta estuviese funcionando al cien por ciento.

Debido a que el proyecto no se concretó, el acuerdo se ha estado modificando o renovando cada año, de manera que la última prórroga que concedió Banobras al gobierno estatal vencerá el próximo mes de enero de 2026.