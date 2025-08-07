Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Gómez Palacio DIF Gómez Palacio Ayuntamiento de Gómez Palacio Ayuntamiento Ciudad Lerdo

Lerdo

Dan mantenimiento a la Presidencia Municipal de Lerdo

Dan mantenimiento a la Presidencia Municipal de Lerdo

Dan mantenimiento a la Presidencia Municipal de Lerdo

DIANA GONZÁLEZ

La Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo trabajos de mantenimiento en el edificio de la Presidencia Municipal de Lerdo, incluyendo la emblemática Torre del Reloj, como parte de las acciones para conservar en buen estado este inmueble histórico.

Las labores consisten en la aplicación de pintura en la fachada principal del Palacio Municipal y en las oficinas de gobierno, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer a la ciudadanía espacios públicos dignos y en óptimas condiciones.

El personal de Servicios Públicos continuará trabajando durante los próximos días para concluir estas acciones, que también forman parte de la preparación para el cierre de la administración.

Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

Síguenos en Google News

Escrito en: Lerdo

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Dan mantenimiento a la Presidencia Municipal de Lerdo

Clasificados

ID: 2404744

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx