Dan mantenimiento a la Presidencia Municipal de Lerdo

La Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo trabajos de mantenimiento en el edificio de la Presidencia Municipal de Lerdo, incluyendo la emblemática Torre del Reloj, como parte de las acciones para conservar en buen estado este inmueble histórico.

Las labores consisten en la aplicación de pintura en la fachada principal del Palacio Municipal y en las oficinas de gobierno, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer a la ciudadanía espacios públicos dignos y en óptimas condiciones.

El personal de Servicios Públicos continuará trabajando durante los próximos días para concluir estas acciones, que también forman parte de la preparación para el cierre de la administración.