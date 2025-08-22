Internacional Donald Trump Ucrania-Rusia Venezuela

Dan 90 días más para que Genaro García Luna apele su condena en Estados Unidos

Una corte federal en Nueva York dio 90 días más para que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicano, apele su condena por narcotráfico. El nuevo plazo es el 18 de diciembre.

"El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial y una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a otorgar a la defensa acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas presenciales. POR LA PRESENTE SE ORDENA que la moción queda CONCEDIDA", señaló el oficio judicial.

Sus abogados se habían quejado que el exsecretario de Seguridad Pública de México se encontraba en incomunicación.

La defensa también había denunciado las condiciones de supuesto maltrato "extremo" que ha sufrido su cliente desde que está preso en Estados Unidos y su falta de acceso a los documentos legales de la causa en su contra. También dijeron que por la mala alimentación, ha perdido 14 kilos.


En dos cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib señalaron que apenas el pasado 31 de julio pudieron hablar con García Luna por primera vez desde enero, tras varios intentos infructuosos.


El exfuncionario público mexicano fue transferido de una cárcel de Oklahoma a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, la misma donde Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", cumple su sentencia de cadena perpetua.


Genaro García Luna fue condenado en octubre pasado a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada, tras ser señalado de ser cómplice y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.


               
               


               

               
               

               
               
               
