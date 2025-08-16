Culmina la temporada en Bola Puesta del Club San Isidro

Llegó a su fin la segunda temporada de la Liga de Sofbol de Bola Puesta organizada por el Club San Isidro, con la disputa de su vigésima jornada, en la que los equipos dejaron su mayor esfuerzo sobre el diamante, para dar paso a los siempre emocionantes playoffs.

PIZARRAS En los resultados que arrojó la vigésima jornada, las Botargas ganaron 12-8 a Caguameros; Jorge Mery fue el pitcher ganador, José Ángel Muñoz el derrotado. Destacaron con el bat, por Botargas: Jorge Mery de 5-3, Carlos Aguirre de 5-3, Humberto Jaidar de 4-2, Luis Núñez de 4-2, Héctor Villarreal de 4-2, Eduardo García de 3-2.

MONTOYA PARTS GANARON 14-9 A FADRES.

Israel Vázquez fue el pitcher ganador, Ernesto Sesma el derrotado. Destacaron con el bat, por Montoya Parts: José Ángel Flores de 4-4, Norman Hernández de 4-3, Ulises Rocha Junior de 4-3 con un jonrón, Federico Rivera de 3-2, Jesús Reyna de 4-2 con 2 cuadrangulares, Jonathan Rodríguez de 4-2 con 2 bambinazos y 4 carreras producidas, José Hernández de 4-2.

BICHOTAS VENCIERON 14-9 A GULF LAGUNA

Ricardo Juárez fue el pitcher de la victoria, Mario Many cargó con el revés. Destacaron con el bat, por Bichotas: Rodolfo Samaniego de 4-3, Santiago Caraveo de 4-3 y 4 remolques, Ricardo Juárez de 3-3, Abraham Castillo de 2-2, Miguel Longoria Junior de 2-2, Uriel Contreras de 4-2 con un cuadrangular, Wilbert Ramírez de 4-2 con un jonrón, Santiago Samaniego de 2-1 y también la parqueó.

CACHORROS FAW SE IMPUSIERON POR 12-6 A MINEROS DIESEL

Carlos Arizpe fue el pitcher que salió con el puño en alto, Samuel Sánchez sufrió el descalabro. Destacaron con el bat, por Cachorros FAW: Miguel Rosales de 4-3 con un jonrón, Bonifacio Rocha de 4- 3, Carlos Arizpe de 4-3, David Ávila de 4-3, Jair Ruiz de 5-3, Eliseo Ibarra de 4-2.

NÁUTICOS GANARON 13-8 A BRAVOS

Enrique Arciniega fue el pitcher ganador, Daniel Moya el derrotado. Destacaron con el bat, por Náuticos: Ricardo Ulloa de 5-4 con un jonrón y 5 carreras producidas, Dagoberto Aguilera de 5-3, Guadalupe Esquivel de 5-3, Eduardo Tapia de 3-2, Isidro Aguilar de 4- 2, Jared Marentes de 4-2, Fernando García de 4-2, Dave Sandoval de 5-2.

ARCELES SUPERARON 12-10 A LOS MUCHACHOS

Octavio López fue el lanzador victorioso, Daniel Isidro se llevó el revés. Destacaron con el bat, por Arceles: Darío Rodríguez de 4-3, Julio Pacheco de 4-3, Edgar Muñiz de 4-3, Miguel Garza Junior de 4-2, Octavio López de 4-2, Adrián Delgado de 4-2, Brayan Ortega de 4-2.

PIRATAS VENCIERON 14-11 A BÉLICOS

Alberto Valverde fue el pitcher ganador, Mario Morales el derrotado. Destacaron con el bat, por Piratas: Jonathan Vázquez de 4-4 con un jonrón y 4 carreras impulsadas, Guadalupe Landeros de 4-3, Oscar Galaviz Junior de 4-3, Diego Valverde de 4-3, Axel Flores de 4-3.