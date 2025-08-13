Culmina con éxito en Gómez Palacio el curso “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2025”

Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Obras Públicas Autismo Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Arte y Cultura, concluyó con éxito el curso “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2025”, realizado en el marco del programa nacional impulsado por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas.

Melissa Reuter Pérez, titular de la dependencia, informó que la edición de este año se desarrolló en las nueve bibliotecas públicas municipales, con la participación de cerca de 300 niñas y niños, quienes disfrutaron de talleres diseñados para fomentar la lectura, la imaginación y la sana convivencia.

Entre las actividades más destacadas estuvieron Acuerdos para la convivencia, Huateque de palabras, Piquín de palabras, Factor ¡Sorpresa!, Sueños de tinta y papel y Retratos de familia, impartidos por promotores capacitados que crearon un espacio creativo y formativo durante el periodo vacacional.

Reuter Pérez subrayó que, gracias al respaldo de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, esta alternativa recreativa llegó tanto a comunidades urbanas como rurales, incluyendo la entrega de alimentos a los menores participantes.


               
               


               

               
               

               
               
               
