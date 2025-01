¡Cuidado! Así pueden estafarte con códigos QR

El mundo digital crece a pasos agigantados y los códigos QR se han convertido en una herramienta cotidiana y conveniente. Con solo escanear un código, se puede acceder a menús en restaurantes, conectarnos a Wi-Fi, realizar pagos o redirigirnos a sitios web. Sin embargo, al igual que ocurre con cualquier herramienta útil, las personas ciberdelincuentes han encontrado formas de utilizarla para llevar a cabo fraudes que ponen en riesgo la información personal y financiera.

El código QR (abreviatura de “quick response”, o respuesta rápida) es un tipo de código de barras que almacena información accesible a través de la cámara de un dispositivo móvil. Al escanearlo, la persona usuaria es redirigida a un enlace con la información almacenada en él, como una página web o un documento.

Entre los fraudes que ha identificado la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a través de códigos QR, está el Phishing, que es una variante del método tradicional, pero con la diferencia de que el acceso a la página fraudulenta se realiza al escanear un código QR. La víctima es redirigida a una página web falsa que puede solicitar datos personales o bancarios, incluso lo lleva a descargar malware en su dispositivo.

Otro serían las Pegatinas Fraudulentas sobre códigos QR originales, cuando los estafadores colocan un código falso sobre el original, de manera que la manipulación no sea evidente. Esto ocurre con frecuencia en restaurantes, parquímetros o publicidad en la vía pública. El código falso redirige a las personas usuarias a un sitio de pago fraudulento, convirtiéndolos en víctimas de un fraude financiero.

Otra táctica serían los Códigos inversos, en esta estafa, quien decide realizar el delito crea un código QR que, en lugar de permitir un pago, solicita dinero de la persona usuaria. Por ejemplo, en un comercio, la o el delincuente presenta un código QR manipulado que, al ser escaneado, no paga por un artículo, sino que hace que sea el establecimiento quien realice un pago. Este tipo de estafa también pone en riesgo los datos personales y financieros de las víctimas.

Algunas recomendaciones para no caer en estos fraudes son las siguientes: antes de escanear un código público, como en un restaurante o en la calle, revisa que no haya sido manipulado, asegúrate de que no haya pegatinas encima del original. Instala un software antivirus que te ayude a detectar códigos QR fraudulentos antes de que puedan dañar tu dispositivo móvil.

Cuando escanees un código QR, asegúrate de que la vista previa del enlace sea legítima. Verifica que la URL comience con “https://” y que tenga el símbolo del candado, lo cual indica que es un sitio seguro. Si la página a la que te lleva un código QR te solicita información personal o datos bancarios, desconfía. Verifica siempre la autenticidad del sitio antes de proporcionar cualquier dato.