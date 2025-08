Cuestiona diputado Plan Pemex 2025 -35

El vicepresidente del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marcelo Torres Cofiño, cuestionó el llamado Plan Pemex 2025-2035, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, al cual se refirió como "puro cuento", porque se afirma que en 2027 la empresa pública estatal será autosuficiente.

El diputado federal calificó este plan como un "ejercicio propagandístico sin bases técnicas ni financieras", que repite el modelo fallido de los últimos seis años, que ha consistido en rescatar a Pemex con discursos mientras se hunde en deuda, ineficiencia y opacidad.

"Decir que Pemex será autosuficiente en 2027 es como prometer que Dos Bocas ya refinó un litro… Puro cuento. Sheinbaum no solo heredó el poder de AMLO, también su costumbre de mentirle al país con cifras alegres", señaló.

Señaló el legislador que el rescate de la empresa pública estatal no se va a lograr "con powerpoints, sino con inversión, eficiencia y transparencia. Y eso, este gobierno ni lo entiende ni lo quiere entender".

El panista indicó que actualmente, Pemex acumula más de 98 mil millones de dólares en deuda financiera, más otros 22 mil millones en pasivos a proveedores.

Además, este año el gobierno ha emitido 12 mil millones de dólares en bonos para evitar un colapso financiero de la paraestatal y la producción sigue cayendo, pues en el primer semestre del año se redujo en 8.6 por ciento en crudo y 3.7 por ciento en gas.

Dos Bocas sigue sin operar a plena capacidad, con sobrecostos escandalosos, falta de logística adecuada y sin cumplir lo prometido.

"El Financial Times lo documentó con claridad: esa refinería no tiene los ductos, no tiene la capacidad, y costó tres veces más. Pero eso sí, la presumen como 'logro' cuando es un monumento al despilfarro", denunció el legislador.

Citó además que Sheinbaum afirmó que Pemex reducirá su deuda en 26 por ciento para 2030, pero no explicó cómo se pagará el resto del pasivo, ni presentó una ruta creíble para lograrlo sin nuevas inyecciones millonarias del erario.