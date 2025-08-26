Cuenta regresiva para inicio de Liga Hacienda

Está por llegar a su final, la espera por una nueva temporada de la tradicional Liga de Futbol Hacienda, que convoca a los aguerridos laguneros que practican el futbol soccer, a participar en el torneo Clausura 2025, que comenzará durante la próxima semana.

Unos cuantos días, restan en la cuenta regresiva de este circuito, pues el presidente de la liga, Fernando García Medellín, dio a conocer que será el próximo miércoles 3 de septiembre, cuando se ponga en marcha la primera jornada, por lo que los equipos ya confirmados han acelerado su preparación, para llegar al cien por ciento al inicio de la campaña. Esta liga se juega en la categoría Máster, es decir, para jugadores que ya cuentan con 38 años cumplidos, quienes se esfuerzan por mantenerse en actividad física y ser competitivos sobre el campo de juego.

Aún están abiertas las inscripciones para los equipos que estén interesados en participar en el próximo torneo, que se jugará en los horarios y días de costumbre para esta liga: los miércoles y jueves, a las 20:00 y 20:30 horas, en los campos con los que cuentan los equipos y la liga, todos con pasto.

Al momento, ya están confirmados para participar, los equipos: Instituto Cumbres, Gatos Negros exATec Laguna, Tigres Torreón y los campeones del Deportivo Jacarandas, con el objetivo de que sean más escuadras las que se unan a este circuito semanal.

Para quienes estén interesados en participar en el torneo o recibir mayores informes al respecto, pueden comunicarse al teléfono 871 177 9414 con Fernando García, para obtener mayores informes.