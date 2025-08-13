Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Cazzu Natanael Cano

Cuatro detenidos tras saqueo en supuesta casa de Brad Pitt

AP

Cuatro personas han sido arrestadas en relación con un robo a principios de este verano en una casa de Los Ángeles que, según se informa, es propiedad del actor Brad Pitt.

Los oficiales respondieron el 25 de junio a un allanamiento en la casa ubicada en el vecindario de Los Feliz en Los Ángeles.

La policía dijo en ese momento que los sospechosos entraron por una ventana delantera, saquearon la casa y huyeron con diversas pertenencias.

El martes, el oficial Drake Madison manifestó que los detectives habían realizado cuatro arrestos. Indicó que los nombres de los sospechosos podrían ser revelados posteriormente.

Las autoridades no pudieron identificar quién era el propietario o quién vivía en la casa, y no había información disponible sobre lo que fue robado.


Según Traded, un sitio web de bienes raíces comerciales, Pitt compró la propiedad por 5,5 millones de dólares en abril de 2023.


Un representante de Pitt declinó hacer comentarios el martes.


Pitt había estado fuera del país en junio en una gira promocional mundial para su nueva película, "F1".


               
               


               

               
               

               
               
               
Brad Pitt Famosos

               


