Cuatro décadas de ver

Hace cuatro décadas, la famosa "Espada del Augurio" esparció su poder en toda la República Mexicana.

En este 2025, los Thundercats celebran 40 años de haber llegado a Canal 5. Su estreno en Tierra Azteca ocurrió a partir de enero de 1985.

Sin duda, Los Felinos Cósmicos, se volvieron una de las caricaturas más recordadas de la década de los ochenta. Quienes no tienen las temporadas en DVD o Bluray, pueden encontrar algunas de ellas en la plataforma de Max.

La nostalgia es poderosa y aquí está una prueba de ello. Los adultos que vieron la caricatura cuando eran niños se encuentran felices de tenerla al alcance de un click y además, varios de ellos, buscan compartirles tal gusto a sus hijos o nietos.

"Podemos decir que Los Thundercats llegaron para quedarse. Además, su entrada visual en cada capítulo era muy adelantada a su tiempo y el tema musical sumamente pegajoso. Los Felinos Cósmicos han marcado generaciones enteras.

"A mí, me gusta mucho enseñarles esta y otras caricaturas como He-Man o los Halcones Galácticos a mis tres hijos y se emocionan al verlas, pese a que ellos ya están en un 'canal' muy distinto al que nosotros estábamos de pequeños. Todo cambió drásticamente", dijo Oswaldo Luna.

La serie producida por Arthur Rankin y Jr. Jules Bass se estrenó en Estados Unidos y luego en México en Canal 5.

"León-O", "Tigro", "Panthro", "Felina", "Felino", "Cheetara", "Jaga" y "Snarf" son los llamados Felinos Cósmicos quienes pelean contra "Mumm-ra" y mutantes como "Reptilio" o "Buitro".

En cada capítulo aparecen aliados de los Thundercats como los "Berbils" o "Mandora", y también otros personajes malvados, entre ellos "Grune" y "Taladro".

Los felinos cósmicos dejaron Thundera, su casa, debido a una gran destrucción que acabó con todo. Por medio de unas cápsulas, llegaron hasta el "Tercer Planeta", el cual hicieron su segundo hogar pese a los intentos de "Mumm-ra" por destruirlos.

En las últimas temporadas se integraron los perversos Lunatacs y cuatro Thunderianos que fueron nombrados Thundercats: "Bengalí", "Pumara", "Linx-O" y "Snarfer".

Con el paso de los años los felinos han dejado huella. Todavía es común ver a alguien que porte el símbolo felino en una playera o tenga una calcomanía en su auto.

La historia de los Thundercats continuó en los cómics y posteriormente se hizo un remake animado que pasó sin pena ni gloria en 2011 y en 2019, Cartoon Network presentó otro, con estilo cómico, que fracasó rotundamente.

El proyecto de una película con personajes de carne y hueso no ha logrado concretarse. Los fans esperan que se conciba algún día.

Las figuras de acción de los Felinos Cósmicos de igual manera gozaron de éxito; aún pueden conseguirse en sitios de ventas de Internet e incluso han salido versiones recientes, algunas muy costosas.

La actriz de doblaje, Magdalena Leonel, quien hacía la voz de "Cheetara" de los Thundercats externó en una charla con El Siglo de Torreón que a la felina siempre la tiene presente.

"Nunca he sido una actriz de doblaje especializada en caricaturas, pero fue muy bonito para mí hacer hablar en español a la felina, además no tenía que fingir mucho la voz, solo tenía que hacerla medio sexy; recuerdo que me divertía mucho y trabajaba con gente muy linda.

"Para cada capítulo grabábamos todos juntos en el atril, es decir, si en la pantalla había cinco personajes, entonces ahí estábamos también los cinco actores como Víctor Trujillo ('León-O'), Guillermo Coria ('Panthro'), Eduardo Fonseca ('Reptilio') o Gabriel Pingarrón ('Tigro'). En la actualidad ya no se graba así, ahora todo es individual", mencionó Leonel, quien ha prestado su voz a otros personajes como "Bree Van De Kamp" de Esposas desesperadas o "Kate McCallister" de la película Mi pobre angelito.