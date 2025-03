¿Cuántos estados han aprobado reforma contra nepotismo y de qué trata?

El martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular las reformas constitucionales en materia de nepotismo y no reelección, que entrará en vigor hasta 2030 y no 2027 como pretendía la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la votación obtuvo 432 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones.

Al pasar por ambas Cámaras del Congreso, ahora es turno de los congresos locales, donde ha sido aprobada en los de Tamaulipas, Oaxaca y Tabasco.

Las votaciones se realizaron la noche del martes, sin cambios y en el caso de Tamaulipas por unanimidad.

¿En qué consiste la reforma contra nepotismo y no reelección?

La reforma constitucional contra nepotismo y no reelección aplicará a los cargos de diputaciones, senadurías, presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías y concejalías.

Establece la prohibición de la reelección inmediata y del nepotismo electoral , el cual consiste en que los cargos de elección popular no podrán ser ocupados por personas que tengan o hayan tenido en los tres años anteriores a la elección una relación de matrimonio, concubinato, de pareja, de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación del grado y en línea colateral hasta el cuarto grado.

Las Comisiones Unidas de la Cámara Baja coincidieron con la autora de que esta práctica debilita el sistema democrático.

Los aspirantes a 2027

Tanto legisladores de oposición como medios nacionales han señalado que la entrada en vigor de la reforma fue pospuesta hasta 2030 debido a que figuras importantes de la coalición oficialista como los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y la del Verde, Ruth González aspiran a ocupar los cargos que familiares directos tienen actualmente.

En el caso de Félix Salgado, su hija Evelyn Salgado gobierna Guerrero; en el de Saúl, su hermano David Monreal es gobernador de Zacatecas; y de Ruth, su esposo Ricardo Gallardo es el mandatario de San Luis Potosí por el Partido Verde.