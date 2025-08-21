¿Cuanto se pierde por un coche?

Con el tiempo, el precio del coche disminuye, un proceso natural relacionado con la amortización y el desgaste, tanto físico como moral. El proceso de depreciación del vehículo puede ser individual para cada coche. Veamos cuánto se pierde el valor de un coche y de qué depende este proceso.

¿Qué es la amortización?

Primero, entendamos qué es la amortización, la cual, como resultado, reduce el precio del auto. La amortización es el proceso que reduce el precio del auto por los costos asociados con su uso. El precio final del auto, es decir, su valor al momento de la venta, se determina considerando el desgaste promedio anual. Conocer estos datos te ayudará a elegir el mejor momento para vender tu auto.

El precio de mercado se calcula comparando los precios en los mercados primario y secundario. Cuanto más larga sea la vida útil del vehículo, más difícil será determinar su precio real. Tras el primer año de uso, el vehículo perderá entre un 10 % y un 15 % de su valor, y cada año su precio disminuirá entre un 5 % y un 7 % de su valor inicial.

¿Qué influye en el precio del coche?

Al analizar el precio del vehículo para compra o venta, considere lo siguiente:

Los coches premium valen más: después de un año de uso, valen entre un 20 y un 30% menos.

La mayor devaluación del vehículo ocurre entre los meses 30 a 36 de propiedad.

Algunos modelos valen menos, por ejemplo, Chevrolet Spark, Renault Sandero, Toyota Corolla, Volkswagen Passat.

Cuanto mayor sea la liquidez del automóvil, menor será su devaluación.

El precio del coche baja rápidamente después de que expira la garantía.

Los icónicos autocares mantuvieron un precio elevado durante largos periodos.

La velocidad a la que se deprecia un coche depende de su categoría. Cuanto más caro es, más rápido pierde valor. La caída del valor es más pronunciada durante los tres primeros años tras la venta. Cabe destacar que estos son precios promedio del mercado. El año de fabricación se puede encontrar rápidamente mediante el código VIN; infórmese sobre cómo hacerlo .

Las investigaciones han demostrado que en los primeros 3 años el cambio de precios se produce de la siguiente manera:

Autocares de clase B/C/D: menos el 29–35% de su valor.

SUV medianos y SUV de tamaño completo: menos 37–42%.

SUV premium y Clase E: menos 43–49%.

En este caso, se trata principalmente de autocares que salen del concesionario. Durante los primeros años, inevitablemente pierden entre un 10 % y un 50 % de su valor. En cuanto al mercado de coches de ocasión, los coches japoneses y coreanos (Suzuki, Toyota, Mitsubishi) se deprecian más. Los autocares de ocasión, que alcanzan ciertos niveles, tienen un valor que depende de su estado. Entre los ejemplos más estables destacan los VW Passat B4 y B5, el Peugeot 406 y el Ford Mondeo. Su valor puede mantenerse invariable durante muchos años.

Análisis del precio del coche por código VIN

La información se puede obtener de un servicio en línea especializado en la verificación del código VIN para vehículos de EE. UU., Canadá, Corea y Europa. Además de otra información útil, contiene datos sobre los precios de mercado de los vehículos. El historial de precios del vehículo por código VIN permite acceder al análisis del precio actual de mercado, basado en las ventas de vehículos del mismo fabricante, modelo, año de fabricación y equipamiento.

La herramienta que dispone el usuario para analizar el código VIN incluye los siguientes datos: