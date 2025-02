¿Cuánto le quieren subir al precio del transporte público en Torreón para 2025?

La mayoría de los laguneros han utilizado el transporte público al menos una vez, pero si este es tu medio de transporte diario tendrás que revisar tus finanzas pues los concesionarios han solicitado un aumento al costo del pasaje por usuario, aunque aún no se ha aprobado.

Concesionarios del transporte público de Torreón presentaron la propuesta de 2025 al ayuntamiento referente al aumento a la tarifa del pasaje urbano de 13 a 17 pesos, en función de los incrementos en el costo del combustible y los insumos para refacciones de las unidades.

El alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que van a iniciar una nueva etapa de diálogo con el sector transportista, con miras a la modernización del transporte público pues para que pueda autorizarse una nueva tarifa debe privilegiarse una mejora sustancial en la calidad del servicio que se brinda a más de 150 mil usuarios diariamente.

Este jueves, el presidente municipal indicó que uno de los proyectos que puso en puerta en el marco general del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) fue la presentación de un estudio técnico para definir el mecanismo para la modernización del transporte público 2025-2027.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías Ganem Guerrero dijo que como parte de la propuesta de modernización del transporte público, se está analizando la permanencia del sistema de prepago, recordando también que desde el trienio pasado, la Contraloría Municipal inició una auditoría para determinar la vialidad de continuar con este esquema o recurrir a otro mecanismo.

“Hemos estado haciendo algunas auditorías y hemos estado presentando también algunos recursos pues para que esto si ya no va a funcionar que se quite como tal. Son recursos que ya los hemos presentado, están en etapa inicial, son unos amparos, ya estamos en ese proceso, jurídicamente es un tema que no podemos comentarlo tanto porque si no la contraparte sabe lo que estamos haciendo y lo puede responder, lo puede tomar, pero sí ya estamos en ese proceso porque sí sabemos que el prepago en el transporte pues no está funcionando y que de ahí ellos se quieren agarrar”.