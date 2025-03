¿Cuánto ganan los participantes de La Casa de los Famosos All Stars?

El reality show de “La Casa de los Famoso All Stars” se hace cada vez más controversial, pues desde que fue anunciado subieron muchos las expectativas por la cantidad de famosos que serían parte de esta temporada especial.

Por medio de su canal de YouTube, el periodista argentino Javier Ceriani dio a conocer algo sorprendente, pues hablo sobre la cantidad monetaria que reciben los algunos participantes de esta temporada especial de La Casa de los Famosos, recalcó que cada uno tiene un sueldo distinto y reciben el pago en dólares cada semana.

¿Cuánto ganan los participantes de La Casa de los Famosos?

Javier Ceriani reveló en su canal de YouTube los salarios semanales de algunas estrellas de "La Casa de los Famosos All Stars". Aunque no mencionó los sueldos de todos los participantes, detalló que los montos son elevados, alcanzando miles de dólares.

Entre los mencionados, destacó a Aleska Genesis, quien se convirtió en una figura polémica tras abandonar recientemente el reality show. Ceriani resaltó que la participación en el programa genera ingresos significativos para los concursantes, aunque no precisó los detalles de los sueldos de todos los involucrados en el show.

Aleska Génesis 15 mil dólares a la semana (299 mil pesos mexicanos)

Laura Bozzo 20 mil dólares a la semana (989 mil pesos mexicanos)

Niurka 25 mil dólares a la semana (498 mil pesos mexicanos)

Lupillo Rivera 30 mil dólares a la semana (597 mil pesos mexicanos)

MÁS INFORMACIÓN Además de Aleska Génesis, estas famosas han estado en el penal de Santa Martha Acatitla

La modelo Aleska Génesis fue detenida tras ser expulsada de La Casa de los Famosos All Star

Javier Ceriani mencionó en YouTube que los seguidores de "La Casa de los Famosos All Stars" están molestos porque no incluyeron representantes de Puerto Rico, quienes son considerados los mayores votantes. Aún no se define al ganador, pero "Caramelo" ha destacado como uno de los favoritos del público.

Hay que resaltar que aunque sean eliminados siguen recibiendo un sueldo ya que continúan participando de otra forma, como cuando son invitados a las galas.