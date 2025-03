¿Cuánto gana Charlie Cox como Daredevil? Esto sabemos de su fortuna

Si eres fan del universo Marvel, seguro conoces a Charlie Cox, el actor británico que ha dado vida al intrépido abogado y vigilante Matt Murdock, mejor conocido como Daredevil. Con el estreno de Daredevil: Born Again en Disney+ programado para 2025, muchos se preguntan cuánto ha ganado Cox por enfundarse el traje del “Hombre Sin Miedo”.

Según sitios como Celebrity Net Worth, Charlie Cox tendría una fortuna estimada en 5 millones de dólares, acumulada gracias a una carrera que abarca cine, televisión y teatro. Su primer gran salto a la fama fue con la película de fantasía Stardust (2007), pero fue Daredevil quien lo catapultó al estrellato... y le llenó la cartera.

Desde que debutó como Daredevil en la serie de Netflix en 2015, Cox ha retomado el papel varias veces: The Defenders, Spider-Man: No Way Home, y ahora en la esperada Born Again. Cada aparición le ha sumado ceros a su cuenta bancaria.

¿Y cuánto gana actualmente por capítulo? Aunque no hay cifras oficiales, medios especializados estiman que Cox estaría cobrando unos $350,000 dólares por episodio en Born Again, es decir cerca de 7 millones de pesos, un salario similar al de otros actores top de series del MCU, según Finance Monthly (marzo 2025).

Más allá de Daredevil: así ha crecido su fortuna

Charlie no ha vivido solo de los puñetazos en Hell’s Kitchen. También ha brillado en series como Boardwalk Empire (por la que ganó un premio del Sindicato de Actores), películas como The Theory of Everything y más recientemente en Treason de Netflix y la serie irlandesa Kin. Además, ha pisado fuerte los escenarios, destacando en Broadway con Betrayal.

En lo personal, Cox lleva una vida tranquila en Connecticut junto a su esposa, Samantha Thomas, y sus dos hijos. No es de ostentar lujos, pero sus elecciones laborales parecen ser inteligentes. Con la segunda temporada de Born Again ya en camino y su participación en Your Friendly Neighborhood Spider-Man, todo apunta a que su fortuna seguirá creciendo. Y los fans lo tienen claro: “Charlie vale cada centavo, él ES Daredevil”.