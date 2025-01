¿Cuánto dinero tiene Travis Kelce, estrella de Kansas City Chiefs y pareja de Taylor Swift?

Travis Kelce es un jugador profesional de fútbol americano cuya fortuna se estima en $90 millones. Juega como tight end en la NFL desde 2013 con los Kansas City Chiefs, equipo con el que ha ganado los Super Bowls LIV y LVII.

Kelce es considerado uno de los mejores tight ends de la historia y ostenta varios récords de la NFL, como el de ser el tight end más rápido en alcanzar 10,000 yardas recibidas. En septiembre de 2023 se confirmó que Travis mantenía una relación con Taylor Swift, lo cual fue un tema de gran atención mediática, especialmente tras la victoria del Super Bowl de los Chiefs.

¿Cuál es su salario?

En sus primeros 10 años en la NFL, Travis ganó casi $80 millones en salario. En 2013 firmó un contrato de cuatro años por $3.12 millones con los Chiefs. En 2016, firmó una extensión de cinco años por $46 millones, que incluía $22 millones garantizados, lo que equivale a un salario promedio anual de aproximadamente $14 millones. En abril de 2024, renovó por dos años más con los Chiefs, por un total de $34.25 millones, lo que le asegurará un salario promedio anual de $17.125 millones, llevando sus ganancias totales en la NFL por encima de los $100 millones. Además, Kelce gana $5 millones anuales por sus patrocinios con marcas como McDonald's, Nike, Papa John's, Bud Light, State Farm, entre otras.

En 2022, los hermanos Kelce lanzaron un podcast semanal titulado "New Heights with Jason and Travis Kelce". En agosto de 2024, Travis y Jason firmaron un acuerdo de tres años con Wondery, la plataforma de Amazon, por $100 millones, para llevar su popular show a dicha plataforma. El acuerdo también les otorga a Wondery los derechos para distribuir y vender anuncios para el podcast.

Travis Kelce fue seleccionado por los Kansas City Chiefs en la tercera ronda del Draft de la NFL 2013. Tras una temporada afectada por una lesión, regresó en 2014 y se destacó como receptor principal. A lo largo de los años, ha logrado récords personales, liderando al equipo en varias temporadas, aunque los Chiefs cayeron en rondas decisivas.