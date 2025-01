Cuánto cuesta el nuevo bolso de María Chacón

La actriz María Chacón se ha convertido en un icono de moda, viste las últimas tendencias adaptadas a su estilo personal. Es amante de los bolsos de lujo y suele elegir los diseños más clásicos, elegantes y atemporales.

Recientemente, esta artista compartió con sus seguidores en Instagram un post en el que abre su autoregalo de Navidad, que se encuentra dentro de una bolsa con el logo de la marca de lujo francesa Yves Saint Laurent.

"Lo que me trajo Santa (o sea yo, de mí para mí…), porque este año me porté muy bien, trabajé mucho y me lo merecía… y es mi color favorito…", escribió.

El hermoso bolso hobo de María Chacón

María Chacón abre su regalo con entusiasmo. Se trata de un bolso hobo de Saint Laurent. El bolso hobo se caracteriza por tener una silueta curva, o de medialuna, y por lo general tiene solo un asa. Es perfecto para llevar como bolsa de mano y en el hombro.

María adquirió un modelo de la línea "Le 5 à 7" de Saint Laurent y es considerado un “it bag”, es decir, que lo llevan las mujeres, modelos e influencers que imponen tendencia, como, por ejemplo, Hailey Bieber y Selena Gómez, quienes han sido vistas luciendo bolsos de esta colección.

Foto: cortesía.

Uno de los sellos de esta pieza es su cierre con gancho con las iniciales de Yves Saint Laurent (María muestra cómo se cierra en el reel); su efecto metálico aporta una elegancia única al accesorio de lujo. Además, la correa es ajustable y tiene hebilla a juego.

El bolso Le 5 à 7 de Chacón es de acabado de charol, que hace que su color resalte aún más, de manera sofisticada.

Aunque María la muestra luciendo un outfit casual, con jeans y blusa blanca, su versatilidad es tal que puede adaptarse también a looks muy elegantes.

Le 5 à 7 fue ideado por Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, quien presentó este bolso en 2021. Se inspiró en la película francesa Cléo de 5 à 7 (1962), una obra de la Nueva Ola Francesa, dirigida por Agnès Varda (1928-2019).

¿Cuánto cuesta este bolso Saint Laurent?