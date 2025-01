¿Cuánto cobró Checo Pérez por dar conferencia en la Feria de León?

Sergio "Checo" Pérez fue uno de los invitados especiales que ha presentado la Feria Estatal de León, Guanajuato este año.

El piloto mexicano acudió a dicho lugar para dar una conferencia motivacional, que forma parte del plan que presentó la organización en uno de los foros del lugar; el conjunto de charlas fue nombrado como "Inspira: Ideas que transforman".

Pérez platicó con el conductor colombiano de Fox Sports Diego Mejía, además de firmar algunos artículos para los aficionados y tomarse fotografías con ellos.

Entre sus respuestas, Sergio Michel habló de su futuro y de la repentina salida de Red Bull Racing a finales del año pasado.

¿Cuánto cobró Checo Pérez por la charla en la feria de León?

De acuerdo con diversos reportes, el piloto tapatío Pérez cobró cerca de 445 mil dólares, es decir, unos 8.5 millones de pesos.

El mexicano fue el primer de los invitados que habrá en el lugar y que integran las actividades para celebrar la feria de este 2025 en aquella ciudad de Guanajuato.

Molestia en León por el pago a invitados como Checo Pérez

En una entrevista con Canal 13 del Bajío, Norma López Zúñiga, la regidora del partido Verde Ecologista de León, explotó por los altos costos que le genera al gobierno de la ciudad llevar a invitados a la feria.

"No estoy de acuerdo. Se ha excedido mucho las formas en las que actualmente se está organizando el tema de la feria, no veo razones para que se esté pagando estas cantidades de dinero solamente para venir directamente a entrevistar a ciertos personajes, que están ahí como titulares de la feria, en este caso estamos hablando del propio presidente del patronato (David Novoa). Creo que la feria la podemos dar a conocer de otras formas que no necesariamente tenga que estar erogándose tanto dinero y sobre todo para enaltecer solamente a una persona".