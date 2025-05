¿Cuántas horas se trabajan en Corea del Sur?

Los programas piloto de semana laboral de cuatro días se han implementado en diversos países del mundo, mientras que otros, como España y México, han comenzado procesos para reducir la jornada laboral ordinaria.

Mientras en muchos países se avanza hacia la reducción de la jornada laboral, Corea del Sur parece ir en la dirección contraria. A comienzos de 2024, se ha observado un giro en la cultura empresarial del país, especialmente en las grandes compañías, donde los directivos y gerentes han comenzado a extender su semana laboral de cinco a seis días en respuesta a situaciones de crisis.

Un caso destacado es el de Samsung, que atraviesa una etapa de dificultad marcada por la caída en las ventas y la intensa competencia en el sector de los semiconductores. Ante este panorama, los altos cargos de la empresa han decidido trabajar seis días a la semana con el objetivo de diseñar nuevas estrategias que permitan reconducir el rumbo del negocio.

The New York Times recoge el testimonio de Lim Hyung-kyu, un ejecutivo jubilado de Samsung Electronics, quien recuerda una época en la que trabajar voluntariamente seis o incluso siete días a la semana era lo habitual. No solo era legal, sino también socialmente esperado en la Corea del Sur de posguerra, donde el vertiginoso crecimiento industrial exigía una enorme entrega por parte de los trabajadores. “En el pasado, mis semanas eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, viernes y viernes”, comentó el exejecutivo, reflejando la cultura laboral de sacrificio que predominaba entonces.

Esa mentalidad ha ido cambiando con el paso del tiempo. Las leyes laborales actuales en Corea del Sur establecen un límite de 52 horas semanales, 40 horas ordinarias más un máximo de 12 horas extra, y promueven el descanso durante los fines de semana. Este marco legal refleja una nueva sensibilidad social, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que valoran cada vez más el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

Desde comienzos de 2024, han resurgido presiones políticas y empresariales para alargar la jornada laboral, reviviendo la cultura de largas horas que muchos creían superada.

Corea del Sur llegó a plantear formalmente una reforma para ampliar el límite semanal de 52 a 69 horas, reabriendo un debate que también ha empezado a tomar fuerza en otros países, como Grecia, bajo el argumento de enfrentar “circunstancias extraordinarias”