¿Cuántas horas faltan para el Super Bowl 2025?

El Caesars Superdome de Nueva Orleans está listo para recibir este 9 de febrero a los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, que se enfrentarán por el campeonato en el Super Bowl LIX. Además del partido, los espectadores podrán disfrutar del espectáculo de medio tiempo, liderado por Kendrick Lamar, ganador de cinco premios Grammy este año.

Aquí te contamos más detalles sobre dónde ver el evento y quiénes acompañarán al intérprete de "Not Like Us".

¿Dónde ver el Super Bowl 2025?

Para esta tarde de fútbol americano, el partido estará disponible en televisión abierta, a diferencia de otros encuentros. También habrá opciones para verlo en streaming. El evento comenzará a las 17:30 horas (tiempo del centro de México), menos de dos horas.

Televisión de paga: Fox Sports y ESPN

Plataformas de streaming: ViX y NFL Game Pass

Televisión abierta: Canal 5 y Canal 7

En el canal de YouTube de la NFL se compartirá contenido oficial del evento.

Super Bowl 2025: ¿Cuánto dura el show de medio tiempo?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl suele durar entre 12 y 15 minutos e inicia después de los dos primeros cuartos del partido, aunque en ocasiones puede extenderse. Se espera que Kendrick Lamar salga al escenario alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Kendrick Lamar y otras estrellas que brillarán en el campo

La actuación más esperada es la de Kendrick Lamar, quien llega al Super Bowl de la mano de Roc Nation, con Jay-Z como productor ejecutivo. Se anticipa que incluya varios éxitos de su discografía, entre ellos "Not Like Us", considerada una tiradera al rapero Drake.

Además, habrá otros números musicales previos al inicio del espectáculo. El himno nacional, "The Star-Spangled Banner", será interpretado por el compositor Jon Batiste, mientras que "Lift Every Voice and Sing", considerado el himno nacional afroamericano, será entonado por Ledisi.

Asimismo, "America the Beautiful" estará a cargo de Troy Andrews, conocido como Trombone Shorty, y la cantautora cristiana Lauren Daigle.

Por otra parte, se ha confirmado la participación de la cantante SZA, quien tiene una estrecha relación de amistad con Kendrick Lamar y ha colaborado con él en temas como "Luther", "Gloria" y "All the Stars".