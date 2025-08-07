Estilo de vida

¿Cuánta energía gasta un aire acondicionado y un ventilador?

¿Buscando la mejor opción para el calor? Te contamos qué consume más energía: ¿un ventilador o un aire acondicionado?

Compara el consumo de energía de ventiladores y aires acondicionados. Para encontrar la mejor opción para ti. [Pexels]

CARMEN MARTÍNEZ

¿Aire acondicionado o ventilador? Todos nos hemos encontrado en el debate existencial sobre cuál es la mejor opción para añadir a nuestro hogar, para mantener fresca la casa en verano, sin gastar tanta energía

Para tomar una decisión es necesario tomar en consideración factores como el consumo de energía que tiene cada aparato, así como el clima común de la zona en que se vive. 

¿Qué consume más energía, un aire acondicionado o un ventilador?

Un aire acondicionado es un sistema de refrigeración que extrae el calor del ambiente para mantener una temperatura agradable en un espacio. Repsol comparte que su consumo de energía puede variar con base en su capacidad y eficiencia energética, este oscila entre los 800 a los 2 mil watts por hora

Los ventiladores pueden gastar de 30 a 120 watts de energía. [Pexels]
En tanto que un ventilador, ya sea de mesa, techo o torre, tiene apenas un consumo de 65 a 70 watts por un uso de 8 horas diarias. Según comparte la Conermex. Repsol aumenta el consumo a 120 watts en ventiladores de pedestal y torre, que tienen más potencia y distribuyen el aire de una forma más uniforme. 

Por lo que si vives en una zona con clima templado y quieres ahorrar dinero en la factura del recibo de la luz, un ventilador es una mejor opción para mantener fresca tu casa, 


Para quienes viven en regiones calurosas, el aire acondicionado es imprescindible, pero pueden aplicar un par de consejos para ahorrar energía y reducir gastos en tus facturas de luz. 


El aire acondicionado inverter gasta menos energía que los convencionales. [Pexels]
Cómo ahorrar energía con el aire acondicionado


A la hora de comprar uno de estos aparatos, opta por un aire acondicionado inverter, Entre sus ventajas, destacan:


    

  • Reduce el consumo de energía entre un 30 y un 50%, en comparación con los modelos convencionales.
  • El compresor en los sistemas inverter no se somete al estrés constante de encenderse y apagarse por lo que suele durar más tiempo y es capaz de mantener la temperatura constante.
  • Funciona a velocidades más bajas y además es más silencioso.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso eficiente de la Energía, la temperatura ideal del aire acondicionado es entre los 24 a 26 °C, aunque puede parecer una temperatura alta es suficiente para refrescar el ambiente sin que el aparato tenga que esforzarse demasiado; por lo que gasta menos energía.


  • Mantén apagado el aire acondicionado cuando no sea necesario y utiliza temporizadores para que se apague automáticamente en la noche o cuando no habrá nadie en casa.
  • Limpia los filtros del aire acondicionado cada seis meses para mantener su eficiencia.
  • No olvides ventilar tu casa durante las horas más frescas del día, es decir, por la mañana o la noche; así eliminarás el aire caliente que se acumuló durante el día.
Con estos sencillos consejos podrás ventilar tu casa, ahorrar energía y dinero.


               
               


               

               
               

               
               
               
ventilador Electricidad aire acondicionado Ahorrar energía

               


Compara el consumo de energía de ventiladores y aires acondicionados. Para encontrar la mejor opción para ti. [Pexels]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
