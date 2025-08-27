¿Cuánta Agua Saludable reciben los municipios?

Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el proyecto Agua Saludable para La Laguna continúa avanzando en su objetivo de garantizar el acceso a agua potable de calidad para los municipios de la región.

Actualmente, el suministro máximo alcanza los 1,250 litros por segundo, distribuidos entre las localidades beneficiadas.

Distribución actual del suministro

Lerdo: 250 litros por segundo

250 litros por segundo Mapimí y Tlahualilo: 270 litros por segundo

270 litros por segundo Gómez Palacio: 130 litros por segundo, con una meta de 400 litros una vez habilitada la nueva línea de conducción

Torreón: entre 650 y 700 litros por segundo, aunque el martes se registró un pico de 953 litros en sus siete tomas habilitadas

La meta del proyecto es alcanzar un aforo de 6,340 litros por segundo para nueve municipios, a través de diez módulos de distribución. Actualmente, dos módulos están pendientes de entrar en operación. Este año se desarrollarán obras para incorporar a Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca al sistema.

El director enfatizó que el 100% del agua entregada debe ser medida, ya que el suministro será constante: 24 horas al día, los siete días de la semana, durante todo el año. Por ello, los organismos operadores deben establecer esquemas económicos que permitan cobrar, pagar y sostener el servicio.