¿Cuándo y dónde atenderán a rezagados que no recogieron su Tarjeta Bienestar?

Se proyecta entregar alrededor de 3 mil tarjetas bancarias de nuevos beneficiarios de los programas de la secretaria del Bienestar; Pensión para Adultos Mayores, así como a las Mujeres, en la Región 02 de Durango y trabajarán sábado y domingo para atender a las personas que por alguna razón no acudan por su tarjeta.

Dicha delegación está integrada de nueve municipios, aunque la mayor cantidad de plásticos corresponden a Gómez Palacio en donde se proyecta entregar alrededor de 2 mil “plásticos”.

La encargada provisional del módulo del módulo de la Expo Feria de Gómez Palacio, Laura Figueroa, declaró que, la mayoría de las tarjetas son del Programa Mujeres Bienestar, ya que en el mes de enero se hizo la primera entrega, pero llegaron muy pocas y les quedó pendiente de entregar a las personas que se registraron a partir de mediados de octubre y en noviembre, en tanto que el programa de la pensión para los Adultos Mayores corresponden a los que recientemente cumplieron los 65 años y se registraron en noviembre y diciembre.

Resaltó que la entrega se realiza del 5 al 12 de febrero y el 11 y 12 de febrero se atenderá a los rezagados , es decir aquellas personas que no recogieron su tarjeta en enero o en este operativo y deberán acudir a las oficinas que se encuentran en las instalaciones de la Secretaria de Agricultura en Lerdo, a un costado del museo comúnmente conocido como “Avión de Sarabia”.

“Vamos a trabajar sábado y domingo para atender a los rezagados, aquellas personas que no recogieron su tarjeta en la primera entrega, que fue en enero y las de este operativo y no las recogieron porque no contestaron el teléfono cuando se les notificó o que no se enteraron de la entrega”.