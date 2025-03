'Cuando mucho' unos 500 productores de Madero se arriesgarán a sembrar forraje

El dirigente de la CNC en Francisco I. Madero, Héctor Martínez dijo que, “cuando mucho” se estima que solamente unos 500 productores del sector social decidieron arriesgarse para sembrar forraje, con el mini ciclo de riego.

Sobre la superficie a sembrar, el entrevistado dijo que es muy difícil saberlo, ya que antes se tramitaba el permiso de siembra en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural pero con la “desaparición” de los programas, los productores ya no se “arriman” a la dependencia federal.

Explicó que para darse una idea en el módulo número XVII, “La Marinera” agrupa a al menos 3 mil productores únicamente de Francisco I. Madero, pero también hay productores de Madero que pertenecen al módulo XII el cual se encuentra en el ejido 20 de Noviembre de Matamoros, en el cual se estima que son unos 2 mil usuarios, además de los que pertenecen al módulo XIV del ejido Santa Teresa de San Pedro a donde también abarca ejidos de Madero.

Expresó que se les dijo que este año el agua llegará solo hasta el kilometro 13, por lo que reiteró que aquellos que decidieron “jugársela” para sembrar maíz y sorgo forrajero acercaron a los ejidos donde si se abrirán las tomas para la entrega del agua, en tanto que aquellos que tienen nogales, habrá algunos que si alcancen a regar y los que no que son la mayoría, optarán por regar sus árboles con pipas solamente para que no se sequen y en lo que se refiere al algodón, hasta el año pasado se establecían unas 400 hectáreas, pero este año no habrá nada.

“Por las fechas y la disponibilidad del agua da para sembrar forraje, por que va a estar muy crítico, por que con el mini ciclo no da para otra cosa, pero tenemos otros problema que son las plagas, por la falta de agua y el intenso calor, también nos vamos a arriesgar a eso”.

El dirigente cenecista dijo que, lo que en medio de la critica situación en la que se encuentran los productores del campo es la esperanza es que el precio del forraje aumentará y podrían pagarles al menos en 2 pesos el kilogramo, cuando generalmente les compran en 1.10 y 1.5 pesos el kilo.