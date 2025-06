Cuando la portada es la noticia: Sabrina Carpenter y otras tapas legendarias de Rolling Stone

La portada de Rolling Stone con Sabrina Carpenter —posando completamente desnuda, cubierta apenas por su largo cabello rubio— no solo anuncia un nuevo disco. También se suma a la tradición de imágenes icónicas que convirtieron a la revista en algo más que una publicación de música: una plataforma donde el cuerpo y la provocación contaron historias tanto como las canciones.

La fotografía, obra de David LaChapelle, juega con lo erótico y lo irónico: Sabrina, presentada como una “mascota” o “amiga fiel del hombre”, lanza una crítica visual sobre cómo se percibe a las mujeres en la industria. Pero no es la primera vez que Rolling Stone impacta con una tapa tan cargada de simbolismo (y piel).

Aquí recordamos algunas de las portadas más inolvidables que provocaron debate, elogios… y muchas ventas.

Madonna (décadas de 1980–1990)

Madonna redefinió la provocación en Rolling Stone, apareciendo en múltiples portadas desde los años 80. Su uso de imágenes religiosas y trajes provocativos —como crucifijos, lencería o looks de bailarina vintage— la consolidaron como una figura que escandalizaba y redefinía los límites de la sensualidad pop.

Janet Jackson (septiembre de 1993)

En la edición de septiembre de 1993, Janet —recién firmada con Virgin por cerca de 40 – 50 millones de dólares— apareció en topless, con las manos de su entonces esposo René Elizondo Jr. cubriendo su pecho. La sesión, obra de Patrick Demarchelier, fue vista como un símbolo de empoderamiento sexual y confianza creativa

El álbum janet. debutó en el #1 en Billboard y fue certificado seis veces Platino en EUA.

La portada desconcertó incluso a su familia religiosa: su hermana Rebbie declaró que “no le gustó” por considerarla demasiado provocadora.

Jennifer Aniston (marzo de 1996)

Durante su auge en Friends, Aniston protagonizó una rara portada en ropa interior blanca, rompiendo con su imagen tímida y destacando en un momento clave de su transición a figura pública fuera del formato televisivo.

Christina Aguilera (noviembre de 2002)

Posó desnuda sosteniendo una guitarra eléctrica para promover su álbum Stripped, lanzado el 22 de octubre de 2002. La sesión marcó su metamorfosis artística, adoptando una imagen más audaz —Xtina— y acompañando el éxito del sencillo “Dirrty”, que fue polémico por sus referencias fetichistas. Stripped vendió más de 330 000 copias en su primera semana y se convirtió en uno de sus mayores hits.

Britney Spears (octubre de 2003)

En una icónica sesión con suéter blanco y tacones, Spears mostró una postura sensual pero controlada, apenas sensible ante la industria. Esta tapa coincidiría con su cuarto álbum In the Zone, que vendió más de 10 millones de copias y consolidó su figura como “Princesa del Pop”.

Katy Perry (2010)

Perry intentó emular una imagen más sensual con lencería, pero la portada fue criticada por un exceso de retoque digital, lo que avivó el debate sobre la autenticidad en los cuerpos de las celebridades.

True Blood (2010)

La serie sorprendió al protagonizar una portada sin artista musical: las protagonistas desnudas y cubiertas de “sangre” ficticia elevaron el componente erótico y vampírico, avivando la discusión sobre los límites de la sexualidad en los medios.

Taylor Swift (2014)

En total contraste con otras portadas, Swift apareció descalza en la playa, con jeans y camiseta blanca. Este minimalismo rompió con la tendencia del exceso visual y apostó por la naturalidad como un acto de belleza radical.

Kim Kardashian (julio de 2015)

Fotografiada por Terry Richardson con gorra de marinero y bra rojo, la portada de Kardashian fue alabada por su composición gráfica perfecta. Para algunos fue el “fin del rock” en portada, escalando la conversación sobre el poder de su imagen visual .

Sabrina Carpenter (2025)

En la edición más reciente, David LaChapelle capturó a Sabrina completamente desnuda, cubierta solo con su cabello y medias. La imagen acompaña el anuncio de su álbum Man’s Best Friend y critica satírica y visualmente el rol de “mascota” femenina en la industria. Carpenter respondió: “si no te gusta, no compres mis discos” —una defensa con humor y firmeza .