¿Cuándo arranca la Planta de Fertilizantes de Lerdo con una inversión de mil millones de dólares?

Pronto iniciará la construcción de los caminos de la llegada hasta el lugar donde va a estar la planta de fertilizantes nitrogenados Fermachem, en Lerdo, que representa una inversión de mil millones de dólares. “Y en tres meses la idea es que ya empiecen a construcción. En la pura construcción de aquí de La Laguna se van a generar, entre empleos directos e indirectos, alrededor de 3 mil empleos”, dijo el gobernador de Durango, Esteban Villegas, en su visita a Gómez Palacio.

Mencionó que ya se reunieron los empresarios de Fermaca con personal de Pemex “porque a Pemex le interesa porque recuerden que ellos tienen un programa del Gobierno Federal donde regala fertilizantes a una parte de los campesinos y entonces ya tienen un primer contrato y ya se sentaron con otra empresa donde tienen un segundo contrato, y va a entrar Fermaca y entonces le van a meter con todo”, aseguró.

Se espera que esta planta surta a todo el país, al menos la producción nacional del 50 por ciento del fertilizante, lo que ayudará al sector puesto que actualmente se depende de importaciones para abastecer toda la demanda nacional, por lo cual se espera que esta inversión en Lerdo traiga consigo fuertes beneficios para el campo como un rendimiento sostenible y trascendental en el mercado agrícola.

“Mucha gente decía ‘no es cierto lo de Fermaca’ ‘no se va a hacer’ y sí cierto, no se hizo lo de Fermaca, pero cambiamos el proyecto por completo y buscamos otros empresarios . Nos metimos de fondo, fui tesonero y bueno con Fermaca llegamos a un arreglo y ahora la empresa a cargo se va a llamar Fermachem y van a ser mil millones de dólares de inversión en Lerdo”, dijo el mandatario.

El 20 de abril iniciará el proyecto de la planta de fertilizantes nitrogenados (Fermachem), el cual consiste en el diseño, preparación del sitio, construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta para la producción de 600 mil toneladas anuales de urea y 100 mil toneladas anuales de amoniaco para uso agrícola e industrial. Se realizará con una inversión mínima de mil millones de dólares. El tiempo total de desarrollo y ejecución estimado es de 54 meses y se espera inicie en este primer semestre del 2025. Esta planta contribuye a lograr la meta de generación de empleos en manufactura especializada y sectores estratégicos al generar 3 mil empleos directos e indirectos de construcción y 250 empleos permanentes altamente calificados durante la etapa de operación. También contribuye a lograr la meta de proveeduría y consumo nacional al tratarse de insumos producidos 100 por ciento en México y destinados en su mayoría al consumo nacional. Destinará 1.5% del costo de proyecto equivalente a 15 millones de dólares a acciones sociales de impacto comunitario.

“Los faltos de fe que no creen que La Laguna pueda cambiar. Yo creo que vamos a cambiar la Comarca Lagunera, primero Dios. Por supuesto, los primeros dos años de mi gobierno fueron años complejos económicamente hablando”, dijo el gobernador.

En cuanto al Data Center mencionó que será de gran capacidad, el mas grande de Latinoamérica.

“El que a Durango llegue un Data Center de 250 megawatts, para que ustedes se den una idea, el Data Center más grande de México es de 11 megawatts. El que vamos a tener en Durango es de 250, es el más grande de Latinoamérica, y eso representa que llegue la fibra óptica , que llegue el ducto de gas natural que soñábamos desde hace muchos años, que se haga una planta de ciclo combinado para tener más energía”, señaló.

Informó que el ducto de gas va a pasar por Cuencamé, por Guadalupe Victoria, por Francisco I. Madero hasta llegar a la capital “y entonces la de La Laguna Durango se puede convertir ya con el ducto de gas en un corredor muy interesante industrial que estamos platicando ya con el Gobierno Federal para que puedan tomar en cuenta como un polo de desarrollo en la parte industrial”, aseguró.

Viajará a Alemania

El mandatario informó que viajará a Alemania en atención a una invitación del Gobierno Federal dirigida a él y otros cuantos mandatarios.

“Nos invitó, yo creo que a unos cinco o seis gobernadores nada más. Es la primera vez que Durango participa. Es la primera vez que nos toman en cuenta. Vamos a tener nuestro espacio para poder participar”, dijo.

Informó que por la tensión en el tema de aranceles entre México y Estados Unidos algunas empresas de arneses han disminuido su capacidad de producción “mientras no se delinee bien cómo va a quedar el tema de los aranceles pero a eso vamos también a Alemania. Ya les dijimos a los empresarios que están en Durango pues que no todo es Estados Unidos, también le pueden vender a Europa , o a otros a otros países”, dijo el mandatario, quien enfatizó la necesidad de abrir el mercado.

“No sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, y bueno, pues tenemos que abrirnos al mundo”, comentó. En Alemania analizarán el tema agroindustrial “porque también ellos requieren producto que no tienen. Nosotros tenemos tierra, tenemos agua, se están metiendo 9 mil millones a los Módulos de riego tanto de La Laguna de Durango como de Coahuila vamos a tener más forma de tener más cultivos. La idea es que todo lo que hagamos genere dinero”, aseguró.

El gobernador también mandó un mensaje a quienes lo han atacado en redes sociales: “Para todos los que eran incrédulos, todavía de repente en las redes todavía le ponen ahí cosas, y a mí me da risa y aparte me da gusto porque lo disfruto mucho… Disfruto mucho ver todo lo que se esfuerzan dos que tres y mas cuando doy estas noticias y apenas llevo dos años, me faltan cuatro, entonces pues que se tomen un Tafil o algo”, acotó.