¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario de la FIFA en el Mundial 2026?

¿Te imaginas ser parte de la historia del Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá? Descubre cuáles son los requisitos para que puedas inscribirte y ser voluntario de la gran fiesta del futbol.

VER MÁS Mundial 2026: ¿cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

¿Quiénes pueden ser voluntarios de la FIFA?

La FIFA ha establecido una serie de criterios para los candidatos a voluntarios, buscando a personas apasionadas por el fútbol y con una actitud proactiva, y lo mejor de todo, es que no necesitas experiencia previa para postularte en esta aventura.

Pero, sí debes cumplir con ciertos requisitos clave para unirte al equipo de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Tener 18 años o más al momento de la solicitud. No hay límite de edad superior.

al momento de la solicitud. No hay límite de edad superior. Ser elegible para ser voluntario en el país anfitrión y cumplir con otros criterios de elegibilidad.

para ser voluntario en el país anfitrión y cumplir con otros criterios de elegibilidad. Comprometerse a trabajar un mínimo de ocho turnos durante el torneo (del 11 de junio al 19 de julio de 2026). Algunos turnos podrían requerir disponibilidad antes de la fecha oficial de inicio.

(del 11 de junio al 19 de julio de 2026). Algunos turnos podrían requerir disponibilidad antes de la fecha oficial de inicio. Tener un buen dominio del inglés es un requisito. El conocimiento de otros idiomas es una ventaja; por ejemplo, el español es deseable para los voluntarios en México.

es un requisito. El conocimiento de otros idiomas es una ventaja; por ejemplo, el español es deseable para los voluntarios en México. Los candidatos deben completar todo el proceso de voluntariado, incluyendo la asistencia a las pruebas y la capacitación del equipo.

Es importante tener en cuenta que la FIFA no cubre los gastos de voluntariado. Los seleccionados deberán organizar y cubrir los costos de su propio viaje al país y la ciudad anfitriones, así como su alojamiento y cualquier otro gasto relacionado. La ventaja es que puedes elegir la ciudad anfitriona preferida en el formulario de solicitud.

La organización proveerá de comidas y refrigerios durante los turnos, así como información sobre el transporte local durante el torneo.

VER MÁS Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo por primera vez en su historia

El espectáculo será celebrado en el MetLife Stadium en la Final de la Copa

¿Cómo puedo ser voluntario de la FIFA para el Mundial de 2026?

Si te entusiasma participar en un evento de esta magnitud, regístrate en la Comunidad de Voluntarios de la FIFA, a través de la página web: https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/volunteers.

Ahí encontrarás todos los detalles sobre el voluntariado y el enlace para llenar el formulario de solicitud con tus datos personales, información de contacto y detalles sobre tus habilidades e intereses.

Una vez completado el registro, la FIFA iniciará un proceso de selección que incluye entrevistas, capacitaciones y la asignación de roles específicos. Los voluntarios pueden ser asignados a diferentes áreas, como atención a los aficionados, apoyo en logística, prensa, transporte, o la operación de las ceremonias.

Los seleccionados recibirán una capacitación integral para que estén preparados para sus tareas. Se les proporcionará información sobre las sedes, las responsabilidades de su rol y las expectativas de la FIFA en cuanto a servicio y profesionalismo.

Para este Mundial de 2026 que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, la FIFA seleccionará a más de 65 mil voluntarios, por lo que si deseas formar parte de este proyecto, completa el formulario de solicitud lo antes posible.

VER MÁS Así va la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 ¿Cuándo quedará listo? | VIDEO