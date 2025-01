¿Cuáles son los enfrentamientos más repetidos en la historia del Super Bowl?

Este domingo los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia sellaron su boleto al Super Bowl LIX, donde los primeros buscarán consagrarse en lo que sería un tricampeonato inédito, mientras los segundos buscarán su segundo anillo en la historia, además de vengarse de lo sucedido en 2023.

Así es, Patrick Mahomes y Jalen Hurts volverán a verse las caras en la definición del campeonato de la NFL después del Super Bowl LVII, pero no son los únicos que se enfrentaron más de una vez en el partido más importante de la temporada.

Así como el estadio Caesars Superdome se convertirá en el estadio con más definiciones de Super Bowl en la historia, igualando la marca de 11 Super Bowls del Hard Rock de Miami, hay varios equipos que se midieron en repetidas ocasiones por el trofeo Vince Lombardi.

Los enfrentamientos más repetidos en la historia del Super Bowl

Miami Dolphins vs Washington Redskins: Super Bowl VII y XVII

• Pittsburgh Steelers vs Dallas Cowboys: Super Bowl X, XIII y XXX

• San Francisco 49ers vs Cincinnati Bengals: Super Bowl XVI y XXIII

• Dallas Cowboys vs Buffalo Bills: Super Bowl XXVII y XXVIII

• New England Patriots vs Rams: Super Bowl XXXVI y LIII

• New England Patriots vs New York Giants: Super Bowl XLII y XLVI

• New England Patriots vs Philadelphia Eagles: Super Bowl XXXIX y LII

• Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers: Super Bowl LIV y LVIII

• Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles: Super Bowl LVII y LIX