¿Cuáles son los argumentos en contra de votar en la elección judicial del 1 de junio?

Ayer se captó una discusión entre los senadores Adán Augusto de Morena y Ricardo Anaya del PAN, luego de que Acción Nacional declarara que la elección judicial del 1 de junio será un “fraude” y se hizo un llamado a la dirigencia a no salir y votar.

Anaya manifestó que se respetará la posición de las personas que decidan, libremente, participar o no en las elecciones, pero su posición personal es que “por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia voy a ser parte de este atraco, no acudiré a ese vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo”.

El excandidato presidencial se suma a las voces de otras figuras como el exconejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien ha declarado que el proceso ha estado marcado por graves inconstitucionalidades, violando reglas y procedimientos para garantizar la certeza y transparencia de los procesos electorales .

“Por primera vez en 30 años en la noche de la elección no se tendrán resultados, ni siquiera del tipo preliminar”.

Córdova manifestó que al asignarse cargos nacionales a distritos judiciales en particular se rompió el principio de toda elección democrática “el igual valor de todos los ciudadanos”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, declaró en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola que tampoco participarán en la elección del Poder Judicial.

"Es la farsa más grande que se ha hecho en este país, una gran simulación para destruir el sistema judicial y tener a quienes van a impartir justicia de manera parcial, dependiente totalmente del gobierno de Morena... no les bastó tener el Ejecutivo, traicionar, amedrentar y comprar para tener la mayoría en el Legislativo, hoy quieren capturar el Poder Judicial".

Otros críticos al gobierno de la 4T como Jesús Silva-Herzog, Denise Dresser y el mismo Loret de Mola han señalado fallas e irregularidades del proceso.