¿Cuáles novelas de Mario Vargas Llosa se volvieron películas y dónde verlas?

La vasta y compleja obra de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 fallecido este 13 de abril de 2025, ha trascendido las páginas de los libros para llegar a la pantalla.

VER MÁS Muere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010

El escritor peruano falleció este domingo en Lima, según informó su familia

¿Qué películas son adaptaciones de las novelas de Mario Vargas Llosa?

Desde La ciudad y los perros hasta Travesuras de la Niña Mala, varias de las novelas de Mario Vargas Llosa han sido adaptadas al cine y al streaming, ofreciendo una nueva dimensión a sus historias y personajes.

Los cachorros

El niño Cuéllar entra a sexto de primaria en un colegio para varones. Mientras se baña en la regadera después de haber jugado un partido de fútbol, es atacado por Judas, el perro del colegio que andaba suelto por descuido.

La operación deja a Cuéllar sin pene pero con testículos. Aunque sus amigos prometen guardar el secreto, todos se enteran de lo ocurrido. Años después esa situación le crea grandes problemas que van afectando su estabilidad emocional.

¿Dónde ver? YouTube

La ciudad y los perros

Dirigida por Francisco J. Lombardi, esta adaptación captura la atmósfera opresiva del Colegio Militar Leoncio Prado, donde las condiciones de vida son tremendamente duras, tanto por la obligación y observancia del código castrense como por la asunción de otro código no escrito impuesto por los cadetes, alumnos del internado, que no es otro que el de la ley de la selva: devorar para no ser devorado.

El sistema genera un universo de traiciones y lealtades donde el machismo y la brutalidad surgen como valores principales.

¿Dónde ver? MUBI

Pantaleón y las visitadoras

Muy a su pesar, Pantaleón Pantoja, un capitán del ejército peruano, recibe de sus superiores la orden de llevar a cabo la misión de montar un burdel en plena selva amazónica, para así poder satisfacer las necesidades sexuales de la tropa destinada en una zona tan remota y tener contentos a los soldados.

Pantoja pondrá todo su empeño y su disciplina en la tarea, en una historia que ha sido llevada dos veces a la pantalla; en 1975 y 1999, producidas en España y Perú, respectivamente.

¿Dónde ver? YouTube

Realidad y Ficción

Adaptada como Tune in Tomorrow en Estados Unidos, esta película es la adaptación de la novela La tía Julia y el escribidor.

Fue protagonizada por Keanu Reeves y Barbara Hershey, y narra las primeras experiencias de un joven que quiere ser escritor y que, al mismo tiempo, vive un tórrido romance con una tía suya.

¿Dónde ver? MUBI

La fiesta del Chivo / El Chivo

Urania Cabral regresa a su ciudad natal. Apenas reconoce al viejo calvo y desdentado que yace en su lecho, mudo e inmóvil, casi inerte. Es su padre, Agustín Cabral, alias "Cerebrito", Presidente del Senado y mano derecha del dictador Rafael Trujillo durante muchos, muchos años.

Esta historia se ha adaptado como película en 2006, y como una serie bajo el nombre de El Chivo en 2014.

¿Dónde ver? YouTube

Travesuras de la niña mala

La más reciente en sumarse a esta lista es la serie Travesuras de la niña mala, una producción de Vix+, narra la historia entre Ricardo, un hombre atrapado en la rutina y su amor de adolescencia, una mujer inconformista y aventurera que lo sacará de su marco realista.

¿Dónde ver? Vix+

Las adaptaciones de las novelas de Vargas Llosa han permitido a un público más amplio adentrarse en su universo literario, caracterizado por su crítica social, su exploración de la condición humana y su aguda visión de la realidad latinoamericana, ¿y tú, cuáles ya viste?