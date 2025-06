¿Cuáles bandas estarán en el Corona Capital 2025?

El festival Corona Capital 2025 hizo oficial su cartel este martes, uno que generó gran expectativa al revelar a grandes bandas de la música alternativa, indie, nu mental y rock. El evento se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y reunirá a decenas de artistas internacionales de renombre en una edición que promete ser histórica.

Para el viernes 14 de noviembre, el escenario principal será encabezado por Foo Fighters, acompañados por Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage y Polo & Pan. También se presentarán 4 Non Blondes, Aluna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Bôa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, JET, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Waxahatchee.

El sábado 15 de noviembre estará liderado por la sensación del pop alternativo Chappell Roan, seguida por actos destacados como Vampire Weekend, Aurora, Damiano David (vocalista de Måneskin) y Alabama Shakes. A ellos se suman Angie McMahon, Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half•Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jehnny Beth, Jelly Roll, Lola Young, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Qendresa, Sabrina Claudio, Samia y The Struts.

El domingo 16 de noviembre cerrará con broche de oro con la esperada presentación de Linkin Park, junto a Deftones, Weezer, James y Of Monsters and Men. También se presentarán AFI, Alexandra Savior, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, PinkPantheress, Rose Gray, SYML, TR/ST y TV on the Radio.

DEFTONES, DE VUELTA A MÉXICO

El regreso de Deftones a México es uno de los momentos más esperados del festival. La banda originaria de Sacramento, California, no se presentaba en el país desde el festival Coca-Cola Flow Fest 2022, y su visita más recordada fue en 2018 durante el Hell and Heaven Metal Fest.

Con más de tres décadas de trayectoria, Deftones es una de las agrupaciones más influyentes del metal alternativo, reconocida por álbumes como “White Pony”, “Around the Fur” y “Diamond Eyes”.