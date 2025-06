Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció sus primeras declaraciones luego del inicio de redadas masivas contra migrantes en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, California.

Sheinbaum anunció que 35 mexicanos migrantes fueron detenidos y se realizaron manifestaciones siendo finalmente que el gobierno de Estados Unidos envió a la Guardia Nacional.

"Las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, honestos que se fueron a Estados Unidos una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias, son hombres y mujeres de bien, honestos, tienen toda la solidaridad de su gobierno"

Afirmó que dio instrucciones a la Cancillería y a la red consular para brindar todo el apoyo que se requiere.

"Nuestros hermanos migrantes se van allá buscando mejores oportunidades, la mayoría de ellos ya tiene muchos años trabajando allá, por ejemplo hay muchos poblanos que viven en Nueva York, le dicen 'Pueblayork', porque no sería lo que es sino es por los que están allá".

" Los Ángeles no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá , migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias, las mexicanas y mexicanos se van allá, porque si no tendrían trabajo, Estados Unidos es lo que es también gracias al trabajo de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera".

Sostuvo que su gobierno no está de acuerdo con la forma de Donald Trump de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado".

Hizo un llamado a la paz y sostuvo que tendrán su apoyo.

"Aquí los recibimos con los brazos abiertos".

¿Cuál fue la reacción de Claudia Sheinbaum a las protestas en Los Ángeles contra redadas de migrantes?