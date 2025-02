¿Cuál fue la razón de la cancelación de la refinería de Calderón?

El expresidente Felipe Calderón abordó en una entrevista con la periodista Adela Micha la refinería nunca concluida en Atitalaquia, Hidalgo.

"En lo que a mí respecta la refinería que se decidió por Pemex y en colaboración con muchos gobiernos, el periodo de mi gobierno terminó en tiempo y forma. Es una refinería que estaba programada para construirse en ocho años."

Aseguró que la ingeniería se tuvo lista "de primer nivel" en 2011 y culpó al expresidente Peña Nieto de decidir no construirla.

Manifestó que la refinería estaba "perfectamente hecha y revisada... si tu tienes bien la ingeniería al momento, ni se te sale de costos ni se te sale de tiempo, dime qué ha pasado con Dos Bocas, no refina, no jala y se ha gastado 18 mil millones de pesos".

Planteó que ahora puede decir que López Obrador se gastó 18 mil millones y no acabó su refinería, no más dejó los fierros. Pero aclaró que "no se trata de eso".

Manifestó que la refinería de Hidalgo estaba diseñada para procesar el combustóleo, "que es el residual super contaminante, inútil, que sale de refinerías viejas de Salamanca y de Tula, que están en el centro".

"Lo hubiera reprocesado y hubiera sacado gasolina super buena sin necesidad de tener ese contaminante".

¿De qué acciones está orgulloso Calderón en su gobierno?

afirmó en una entrevista que uno de sus proyectos fundamentales fue el Seguro Popular que fue puesto en marcha para su gobierno, destacando su avance.

Resaltó la vacunación, en especial a las niñas contra el Virus del Papiloma Humano.

Señaló que con el Seguro Popular, en materia de cáncer, comparado con el gobierno actual donde no hay medicinas, se cubrieron el cervicouterino, mamario, de próstata “en fin, un cuadro enorme de tratamiento”.

En el caso de los niños hasta los 18 años el gobierno se hacía cargo de todos los cánceres, de su tratamiento y medicina. Antes de su gobierno siete de 10 niños con leucemia se morían, al salir de su gobierno, los siete de cada 10 sobrevivían.

Señaló que la mayor obra carretera desde el Porfiriato se dieron en su gobierno, como la Mazatlán-Durango y la México-Tuxpan.

Planteó que se debía hacer frente a la delincuencia y defendió su estrategia de seguridad, tachando al fenómeno como un “virus” y rechazó que la intervención del Estado fuera causa de la violencia en México.

“Había un avance acelerado del crimen organizado frente a un deterioro acelerado de instituciones”.

Reconoció que debe seguir la política del gobierno de López Obrador de reconstruir el tejido social y apoyar a la población con los programas sociales.