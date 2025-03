¿Cuál es la relación entre Adrien Brody y Halle Berry?

Adrien Brody Halle Berry han estado relaciones desde el año 2003, cuando Halle le entregó a Brody el Oscar por Mejor Actor y este le dio un beso a la actriz delante de todo el Dolby Theatre.

Tras 22 años, Adrien Brody y Halle Berry se reencontraron con un apasionado beso en la ceremonia de los premios Oscar. Durante su paso por la alfombra roja, la actriz se acercó a él y, ante las cámaras, lo besó, desatando los aplausos y vítores del público presente, pero lo hicieron ENFRENTE DE LA NOVIA DE BRODY.

El acontecimiento fue capturado en video y compartido por la cuenta oficial de la Academia en X (anteriormente Twitter), acompañada de la siguiente descripción: "Una reunión que se ha estado gestando durante 22 años”, en referencia al beso que ambos compartieron en los Premios Oscar de 2003.

¿Adrien Brody y Halle Berry fueron pareja?

No, Adrien Brody y Halle Berry nunca fueron pareja romántica. El beso que compartieron en la alfombra roja de los premios Oscar 2003 fue un momento simbólico, pero no indicaba una relación personal. De hecho, el beso fue un acto memorable que ocurrió en los Oscar de 2003, cuando Brody le dio un beso a Berry tras recibir su premio como Mejor Actor. Desde entonces, no han tenido una relación de pareja, pero han mantenido una buena relación profesional y amistosa.

En aquel 2023, público presente en el teatro recibió la escena con entusiasmo, el evento ha sido revisitado con una perspectiva más crítica en los últimos años. Por su parte, Halle Berry, quien actualmente tiene 58 años, también ha abordado el tema en ocasiones anteriores.

En 2017, durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, la estrella de El baile del monstruo y Gatúbela explicó que el beso no había sido planeado y que no tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir.

Adrien actualmente tiene una relación con Georgina Chapman, exesposa de Harvey Weinstein.