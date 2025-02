¿Cuál es la multa en Torreón en 2025 por circular sin cinturón de seguridad?

El Reglamento de Tránsito y Vialidad de Torreón señala claramente que los conductores deben circular con el cinturón de seguridad puesto, el no hacerlo implica una infracción.

El cinturón de seguridad es uno de los requisitos para la circulación de vehículos. Se debe contar con ellos según el mismo número de pasajeros, debiendo ser funcionales y en condiciones adecuadas, según el fabricante y el modelo.

Todos los vehículos automotores deberán contar con el mismo número de cinturones de seguridad que de pasajeros, los cuales deberán de encontrarse funcionales y en condiciones adecuadas de uso según el fabricante y el modelo;

Las infracciones de tránsito son conductas sancionadas ya sea por acción u omisión, la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón para el Ejercicio Fiscal 2025 establece que según el Reglamento de Movilidad Urbana se contemplan dos tipos de infracciones.

a) Conducir sin ponerse correctamente el cinturón de seguridad y sus acompañantes acarrea una multa de 5 a 10 UMA, es decir de 565.7 pesos a mil 131.4 pesos

b) Circular con personas que excedan el número de cinturones de seguridad del vehículo implica también penas de 565.7 pesos a mil 131.4 pesos.

A su vez, diversos Reglamentos del Municipio establecen que “no ponerse el cinturón de seguridad el conductor o su acompañante” contemplan una multa en UMA de 226.8 a 453.6 pesos.

¿Cómo saber si mi cinturón de seguridad cumple su función?

Para verificar que un cinturón de seguridad funcione debe cumplir con varios factores, según el portal Euro Taller:

1. No presentar signos de desgaste, cortes, deshilachados o decoloración

2. Los anclajes y las hebillas no deben estar corroídas o dañadas

3. Si se tira o jala bruscamente de este se puede comprobar si el mecanismo de bloqueo funciona o no. Este debe activarse de inmediato para sujetar al tripulante del vehículo en caso de un impacto repentino.

4. Suavidad en el retractor el cual se extiende y retrae varias veces para asegurar que se desenrolla y enrolla suavemente, si este no se retrae correctamente puede no estar ajustado al cuerpo y no responder de forma adecuada en caso de un accidente.