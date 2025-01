¿Cuál es el idioma más difícil de aprender?

Nunca es demasiado tarde para aprender un nuevo idioma, sin importar su complejidad. Si buscas un verdadero desafío, elegir el idioma más difícil del mundo puede ser una opción.

Para la población occidental, el idioma más complejo de aprender es el chino mandarín, ya que presenta diferencias culturales significativas entre lenguajes, según destaca National Geographic.

The Foreign Service Institute (FSI) dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos describe que las lenguas que los hablantes nativos de inglés pueden encontrar similar a su idioma es el español o francés, por ejemplo.

Si un nativo inglés se decide aprender a hablar alguno de ellos, podría tardar entre 24 y 30 semanas de práctica intensiva. En cambio, el tiempo podría ascender hasta 80 semanas si se decide aprender una lengua excepcionalmente difícil, tal como el chino mandarín o el árabe.

TAMBIÉN LEE ¿De dónde viene la expresión ‘Equis’?

Una expresión de uso popular

Peculiaridades del chino mandarín

Kuok-Wa Chao Chao, director del Instituto Confucio, describe que el chino es un tipo de lengua analítica con más de cinco mil años de existencia que carece de morfemas de plural, de tiempo, de modo o de género, también conocidos como sinogramas.

Un morfema es la parte de una palabra que tiene significado y que puede variar para completar el significado de la palabra o para formar nuevas palabras. En el chino, cada morfema puede ser considerado un carácter o incluso una palabra.

¿Por qué es tan difícil?

En la actualidad, tan solo para poder escribir o leer textos comunes se necesita dominar entre 3 mil a 4 mil caracteres de un total de más de 50 mil caracteres.

Además, cada carácter posee un número de trazos definidos que pueden ser de uno hasta más de cincuenta, los cuales se deben escribir en un orden fijado, ya que si se altera, puede considerarse una falta de ortografía.

Aprender el sistema tonal y la fonética también es toda una odisea. El chino mandarín se compone de 21 sonidos iniciales y 37 sonidos finales, y posee cinco tonos: alto, ascendiente, emergente, descendiente y neutro. El cambio de tono en una palabra puede variar su significado, lo que impide una comunicación adecuada o provoca malos entendidos.

TAMBIÉN LEE 8 razones para escuchar audiolibros

Aunque el mexicano lee menos libros, entre el 2016 y el 2021, el porcentaje de población lectora en formato digital pasó de 6.8 a 21.5%, de acuerdo con el módulo de lectura del Inegi.

No todo está perdido

Existen dos tipos de escritura: la tradicional, que se utiliza en Hong Kong, Taiwán, Macao y las comunidades chinas de ultramar, y la simplificada, que se utiliza en China.

El chino simplificado es un conjunto de caracteres del idioma chino, obtenidos a partir de los caracteres chinos tradicionales, inventado en la segunda mitad del siglo XX, luego de la gran reforma de los caracteres chinos cuando se estableció la República Popular de China.

Luego de la reforma, se creó un sistema de transliteración de la lengua china llamado pinyin, con el fin de facilitar a los occidentales el aprendizaje de la lengua china, a base de la romanización de sinogramas basados en la fonética. En el pinyin, no es necesario conocer el sonido de cada carácter, ya que se basa en las letras del alfabeto latino, a excepción de la 'v'.

TAMBIÉN LEE La ciencia revela por qué nos olvidamos lo que estábamos por hacer

Un fenómeno desconcertante que tiene explicación.

¡No te desanimes! Recuerda que el chino mandarín también posee elementos más simples que en otros idiomas: los verbos no se conjugan, los número son extremadamente lógicos y no tendrás complicaciones ligadas al género para adjetivos y nombres, enfatiza Educación First.

En 2025, de acuerdo con información de Statista, la suma de hablantes de chino mandarín a nivel mundial asciende a mil 118 millones de personas. Si buscas formar parte de la cuenta, puedes optar por cursos online en diversas plataformas como EdX, buscar clases presenciales para mayor sumergimiento en la cultura o descargar aplicaciones de idiomas como Duolingo.

Aprender un nuevo idioma requiere de mucha paciencia, disciplina, práctica y tiempo de estudio. Sé amable contigo y tu proceso.