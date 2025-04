¿Cuál era la opinión del papa Francisco sobre los trans, el aborto y los abusos?

Este lunes falleció el papa Francisco, uno de los dirigentes más progresistas que ha tenido la iglesia católica en décadas, sin bien nunca estuvo exento de críticas, a lo largo de su papado fue entrevistado sobre temas complejos, estos son algunos de estos episodios.

Aborto:

El papa Francisco planteó que el producto de una relación es un ser vivo, entonces cuestionó si es lícito el aborto “Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema o si yo recurro a un médico es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema”

Abuso de menores:

Durante un discurso el papa Francisco expresó que el abuso de menores es “una plaga de nuestros tiempos” y que ha involucrado a miembros del clero.

“El abuso de menores es uno de los crímenes más viles y atroces que se pueden concebir. Tal abuso inexorablemente arrastra lo mejor de la vida de niños inocentes y causa daños irreparables de por vida.”

Afirmó que la iglesia y Santa Sede trabajan en combatir y prevenir estos crímenes que involucren a eclesiásticos y su ocultamiento.

¿Qué opinaba el papa Francisco de la comunidad LGBT+?

En la película “Amén, Francisco responde” (2023), una persona no binaria le plantea si ve un espacio en la iglesia para personas como ella. A lo que el papa responde “Toda persona es hija de Dios, toda persona...Dios no rechaza a nadie, Dios es padre y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie”.

Personas que promueven el odio y utilizan la Biblia para excluir a otros:

"Esa gente son infiltrados, infiltrados que aprovechan la escuela de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal, es una de las corrupciones de la iglesia... esas ideologías cerradas que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas".

"Se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa... pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, deja de ser iglesia".

Historia de la iglesia:

“Lo que te genera contradicción en la vida es no hacerte cargo de tu historia, la iglesia ha pasado por etapas así, pero cada uno de mostros pertenecemos a una sociedad, un país o una cultura que tiene un pasado y asumir el pasado a veces cuesta... a veces da vergüenza, la coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos, incluso en el Vaticano", señaló el papa.

Planteó que las reformas de la iglesia tiene que empezar desde dentro "y la iglesia siempre tiene que ser reformada, siempre porque a medida que avanzan las culturas, las exigencias van cambiando".

El sexo:

"El expresarse sexualmente es una riqueza, entonces todo aquello que disminuya la real expresión sexual te disminuye a vos también y te empobrece. El sexo tiene su dinámica, su razón de ser, la expresión del amor es probablemente el punto central de la actividad sexual, entonces todo aquello que te lo tire para otro lado y que te lo saque de esa dirección te disminuye la actividad sexual."

Comunismo:

Durante una entrevista, señaló que era señalado de comunista por sus declaraciones en Encíclicas, a lo que respondió “No, el papa agarra el Evangelio y dice lo que viene en el Evangelio… Ya en el antiguo Testamento el derecho hebreo pedía que se tuviera cuidado de huérfanos, las viudas y el migrante… Si una sociedad cumple estas tres cosas andaremos fenómeno”.

“Amén, Francisco responde”

En 2023, el papa Francisco se reunió en Roma con un grupo de jóvenes de todo el mundo para hablar sobre sexualidad, migración, identidad de género, libertad religiosa y otros temas. Este luego se convirtió en una película la cual se encuentra disponible en Disney + bajo el nombre “Amén, Francisco responde”