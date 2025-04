'Cruz Roja es el primer respondiente en Torreón y municipios aledaños'

De enero a marzo de este año, se incrementaron los accidentes viales, en los cuales se solicitó la intervención de la Cruz Roja Mexicana delegación Torreón. En enero, se registraron 186 incidentes, en febrero fueron 189 y en marzo, cerraron con 212 atenciones; en suma, son 587 percances.

César Ariel Tapia Rodríguez, director general de la benemérita institución, dijo que la Cruz Roja siempre es el primer respondiente en Torreón y en municipios aledaños.

Citó como ejemplo un aparatoso choque que s e reportó en días pasados en los carriles centrales del bulevar Raúl López Sánchez (periférico) y el accidente que se registró el domingo pasado, donde un camión ejidal y un vehículo particular cayeron desde el puente de El Cuije.

En este último caso, detalló que personal de la institución ayudó en la evacuación y estabilización de los lesionados e hizo el traslado correspondiente a diversos hospitales, incluida la Cruz Roja.

"Siempre estamos al pendiente de lo que la población necesita y siempre como le repito, somos el primer respondiente para estos eventos", expuso.

Tapia Rodríguez, agregó que tienen contabilizados alrededor de 2 mil traslados mensuales en ambulancia y que cerca del 50 por ciento son derivados de accidentes viales, aunado a que después de la pandemia por COVID-19 aumentaron los percances en los que se ven involucrados motociclistas que ofrecen diversos servicios a domicilio a través de las plataformas digitales. Añadió que al mes, también se registran entre 3 mil 500 y 4 mil atenciones médicas, considerando que tienen un hospital de segundo nivel.

En el país, la Cruz Roja Mexicana dice que los principales factores que ocasionan accidentes de tránsito son: el exceso de velocidad, conducir bajos los efectos del alcohol u otras sustancias psicotrópicas, uso de aparatos distractores, vehículos inseguros, sueño o fatiga, mal estado del vehículo y de las vialidades así como condiciones climáticas adversas.

Además, hay otros factores que agravan las consecuencias de un accidente vial y que los resultados pueden ser fatales, los principales son: no utilizar de cascos en los motociclistas, no ajustarse los cinturones de seguridad y no utilizar autoasientos infantiles para trasladar a los niños en los automóviles.