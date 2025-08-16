¿Cruz Azul vs Santos Laguna irá por televisión abierta?

El próximo compromiso de Cruz Azul en el Apertura 2025 no solo representa un duelo clave frente a Santos Laguna, sino también una oportunidad para reconciliarse con su afición. El partido marcará el reencuentro del plantel con el público cementero tras la dolorosa eliminación en la Leagues Cup, lo que incrementa la presión por ofrecer una versión convincente y dejar atrás la imagen negativa.

Nicolás Larcamón tendrá a disposición a Gonzalo Piovi, quien en los próximos días será transferido al Inter Miami en una operación cercana a los 7 millones de dólares. Sin embargo, la directiva pidió que permaneciera disponible para este partido, ya que Jesús Orozco Chiquete se encuentra suspendido. El estratega también repetirá con Erik Lira como líbero, una variante obligada en la zaga celeste.

En cuanto a Santos, los laguneros llegan tras un inicio irregular. Si bien en el Apertura 2025 habían mostrado un arranque prometedor, en la Leagues Cup ofrecieron un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Su triunfo más reciente sobre Chivas dejó dudas, pues tuvieron que resistir con un hombre menos durante gran parte del encuentro. A pesar de no partir como favoritos, los Guerreros confían en dar la sorpresa en la capital.

Horario y transmisión del partido

El duelo entre Cruz Azul y Santos Laguna, correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025, se disputará este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Para los aficionados, habrá transmisión en televisión abierta a través de Canal 5 de Televisa. Además, el partido podrá seguirse en TUDN y por streaming en ViX Premium.