'Cruz Azul es el mejor equipo del futbol mexicano', sentencia David Faitelson

David Faitelson, quien llama la atención por sus polémicas opiniones, dio de qué hablar luego de señalar que el mejor equipo en la actualidad del futbol mexicano es la Máquina celeste.

Cruz Azul se ha mantenido en el ojo de los aficionados a la Liga MX por sus recientes resultados tanto en la fase regular del Clausura 2025 como en la Concachampions, pues usuarios aseguran que la Máquina celeste es uno de los grandes candidatos a ambos títulos.

Quien piensa lo mismo es David Faitelson, el periodista de TUDN aprovechó un espacio en su programa "Faitelson Sin Censura" para puntualizar que el mejor club que existe actualmente en el futbol mexicano es nada más ni nada menos que Cruz Azul, opinión que dio de qué hablar en redes sociales.

David Faitelson asegura que Cruz Azul es el mejor equipo de México

A través de su programa, el periodista fue directo con su opinión y descartó a clubes como América, Toluca, Monterrey e incluso a León como los mejores en la actualidad del balompié azteca, siendo Cruz Azul su respuesta clara y concisa.

"Con todo respeto para el tricampeón América, para el líder de la competencia Toluca, y para los tres participantes mexicanos en el Mundial de Clubes, Monterrey, Pachuca y el León con un asterisco, pero Cruz Azul es hoy por hoy el mejor equipo del futbol mexicano".

"Los números y los hechos están ahí y son contundentes, Cruz Azul sigue jugando con un estilo que agrada a sus aficionados e incluso a los de otros clubes, también muestran una indiscutible efectividad, Vicente Sánchez ha logrado recuperar a un equipo que parecía en estado de shock por la huida de Martín Anselmi".

¿Qué opinan los usuarios sobre la opinión de David Faitelson?

Aficionados celestes y de otros clubes se hicieron presentes en la sección de comentarios originando un debate dividido sobre lo dicho por Faitelson, unos aseguran que el cuadro de Vicente Sánchez es el más sólido en el torneo, mientras que otros cuestionan sus títulos y los descalabros que han tenido en un pasado.

"Se acerca la cruzazuleada", "No han ganado nada y ya son los mejores", "Cruz Azul fue favorito cuando ganamos la final, ¿y cómo quedaron?", "Tú no dices mentiras, Faitelson", "Te doy toda la razón", "Mentiras no escucho", son algunos de los comentarios que se leen.