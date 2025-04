Cruz Azul elimina al América de la 'Conca'

- Cruz Azul por fin rompió el maleficio. Después de años de dolor, fantasmas y finales perdidas ante su más odiado rival, la Máquina escribió una de las páginas más gloriosas de su reciente historia al eliminar al América en el Clásico Joven 200 y clasificar a las semifinales de la CONCACAF Champions Cup 2025. Fue 2-1 el marcador final en Ciudad Universitaria.

Vicente Sánchez, vestido de negro, elegante para la ocasión, miraba el reloj, caminaba por el banquillo con nerviosismo. Sabía que era su noche, la noche celeste. Al sonar el silbatazo final, corrió hacia sus jugadores, los abrazó y festejó como si no hubiera un mañana.

No fue un triunfo brillante, no fue un futbol de ensueño… pero fue exactamente lo que necesitaba Cruz Azul: carácter, orden y una dosis de revancha histórica. El empate a cero en la ida había dejado todo en el aire, y en la vuelta, con un Estadio Olímpico teñido de azul, los celestes encontraron el momento justo para golpear.

El camino empezó en los primeros minutos. Ángel Sepúlveda, se postuló en la previa como el héroe y lo cumplió. Al minuto 12 marcó el primero para los celestes. Malagón por más que se estiró para salvar su portería, no pudo con el tiro cruzado.

Cuando agonizaba el partido, cuando más se quería el milagro, llegó el 'Ángel del Gol' y marcó su doblete la 85'. Corrió al banderín , se quitó la playera y festejó con los suyos.

El dorsal 9 de la Máquina lleva 10 goles en este primer semestre del año y parece que no se cansa de anotar. Es la figura a seguir y de no ser titular, con su actuación se ganó el puesto en el once titular.

América lo intentó, pero esta vez no le alcanzó. André Jardine no encontró la fórmula para romper el muro defensivo celeste, y sus figuras fueron neutralizadas por una Máquina que no se cansó de correr, de presionar, de resistir.

Las Águilas lo intentaron, por la derecha, por la izquierda, pero cada centro era errático. Jugar sin centro delantero les cobro factura. Un respiro tuvieron al 57', cuando Álvaro Fidalgo aprovechó un error de la zaga cementera y así vencer a Kevin Mier. Por un momento, ilusionaron a los amarillos, quienes festejaban y coreaban 'tricampeón'.

El nombre de Vicente Sánchez ya está escrito en los héroes de Cruz Azul. Llegó sin reflectores, tomó al equipo en medio de dudas, y logró lo que muchos antes no pudieron: vencer al América en un duelo directo de eliminación. No fue solo una victoria; fue una liberación emocional para una afición que llevaba décadas esperando este momento. Fue más que futbol.

Cruz Azul está en semifinales, pero sobre todo, está en paz con su historia. El Clásico Joven 200 no solo fue un triunfo; fue una redención. Y esa noche, la noche celeste, quedará grabada en la memoria como la vez que La Máquina, por fin, le pasó por encima a sus demonios… y al América.