Cruz Azul busca apoyo del gobierno para construir su propio estadio

El presidente Víctor Velázquez afirma que el club necesita un estadio propio

Sí o sí, la Máquina de Cruz Azul necesita un hogar propio. Un imperativo que el presidente Víctor Velázquez tiene muy presente, sin embargo, en sus palabras, construir un estadio ha sido una misión complicada porque necesitan del apoyo del gobierno de la Ciudad de México.

Velázquez reveló que ha sostenido conversaciones con la administración capitalina, poniendo sobre la mesa diferentes predios en los que bien podría construirse la casa de los celestes.

"Estamos a la espera de que nos digan: 'Va, en este'. Necesitamos mucho el apoyo del gobierno, por la densidad donde se pone un estadio, que muchas veces afecta a colonos o son reservas o las vialidades. Entonces necesitamos el apoyo del gobierno, eso es lo que nos está deteniendo", explicó el presidente para los micrófonos de FOX Sports.

Alrededor de dos años y medio tardarían en construirlo

Una vez que reciban el "sí", tardarían alrededor de dos años y medio para construir el recinto.


"El estadio es muy importante. En esta administración, que yo presido, quiero dejar un legado, quiero dejar algo que quede para toda la vida para Cruz Azul... Y ese va a ser su estadio", prometió Velázquez.


Desde el pasado Clausura 2025, la Máquina abandonó el Estadio Ciudad de los Deportes para, en su lugar, jugar sus partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario, "compartiendo" casa con Pumas.


A principios de año, Víctor Velázquez explicó que dejaron el Estadio Ciudad de los Deportes porque "no cumple con muchas condiciones. Teníamos que darle mucho mantenimiento. No hay colaboración por parte de los que arrendaban. Siempre buscamos comodidad y seguridad para la afición".


Aún así, será cuestión de tiempo para saber qué sucederá con los cementeros.


               
               


               

               
               

               
               
               
