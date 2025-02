Critican pintura colocada en ciclovía del Corredor Matamoros

Si bien estuvieron de acuerdo con la puesta en marcha del corredor Matamoros, un grupo de vecinos de la zona Centro de Torreón se inconformó porque todavía no se inaugura la obra y la pintura que se colocó sobre la ciclovía se encuentra craquelada, es decir, con grietas y/o cuarteada.

Además, en algunos tramos de la cordonería y los propios señalamientos para la vía ciclista, la pintura comenzó a degradarse y ya no se ven las intensas tonalidades en colores verde y amarillo, por lo que los quejosos, desconocen si el material que se utilizó presenta una baja calidad o si debe a una mala aplicación del producto.

“Me da mucho coraje saber que invirtieron tantos millones de pesos aquí, en tres cuadras y las porquerías que hicieron, ya se cayó la pintura, va a venir el gobernador a inaugurar y van a pintar ese día y al día siguiente se va a caer la pintura otra vez.

El chiste es revisar los materiales que se utilizan y la supervisión a la gente que trabaja porque no están al pendiente, el cemento también ya se está cayendo, vea la banqueta, el emboquillado que hicieron al lado de los pisos para los ciegos está feo, no entiendo. Y luego por donde pasan los carros está todo bordeado porque para pusieron el material en una parte y en la otra no lo pusieron y ya nomás pasó la aplanadora”, comentó una de los inconformes pero no quiso revelar su identidad.

Otra persona dijo que “además, no nos explicamos por qué hicieron una ciclovía, si el día de la junta, vino un ciclista y le dijo a un muchacho que mandó Von Bertrab que a ellos no les sirve una ciclovía de tres cuadras porque ellos recorren distancias, la de la Colón no la usan, es inservible y lo necesita más la gente que va por las banquetas. La obra a mí me sirvió porque mi casa es propia y subirá la plusvalía pero en la actualidad estoy muy inconforme por el tipo de material que están utilizando y los trabajos que hicieron, realmente no ha habido una supervisión porque si ustedes se dan cuenta, antes de que inauguren ya está en mal estado. El cemento ya se está cayendo de los cordones, es demasiado dinero para el tipo de trabajo que quedó”.

El grupo de vecinos llamó a las autoridades municipales a revisar la calidad de los materiales, reparar todos los desperfectos y que haya una mayor supervisión.

INVERSIÓN

En la primera etapa, el Municipio invirtió cerca de 22 millones de pesos y de acuerdo a las bases para la adjudicación del contrato de obra pública, mediante la segunda vuelta de la Licitación Pública Nacional LPN-DGOPTOR-015-2023, la fecha de inicio de la obra sería el 18 de diciembre de 2023 con un plazo de ejecución de 180 días calendario. La obra se adjudicó a TCC Obras e Infraestructura S.A. de C.V. por el orden de 20 millones 850 mil 888.31 pesos más I.V.A. A más de un año, la obra no se ha podido inaugurar por diversas situaciones técnicas.

De lo último que declaró Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas en el Municipio fue que iniciaría la transición de acometidas áreas a subterráneas para negocios y viviendas cercanas a la obra del Corredor Matamoros.

Según el gobierno municipal, en esta obra se buscó priorizar al peatón y hacer un modelo de calle que cumpla con las necesidades actuales según el uso de suelo de los lotes y permitiendo la continuación de la ciclovía y en general movilidad motorizada y no motorizada de una forma ordenada.

Recientemente, el director de Obras Públicas comentó que se tiene considerado en el Programa Operativo Anual (POA) un presupuesto de alrededor de 20 millones de pesos para la segunda etapa del Corredor Matamoros, que comprendería desde la calzada Colón hasta la calle Donato Guerra, en la Alameda Zaragoza.