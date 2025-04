CREE de Lerdo podría degradarse a CRI a solicitud del DIF Nacional

Al encontrarse solo a la espera del equipamiento, lo que sería el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Lerdo podría degradarse a solo Centro de Rehabilitación Integral (CRI) a sugerencia de las autoridades del DIF Nacional y dada la cercanía con el existente en Gómez Palacio, por lo que podría ser el primero en su tipo en la entidad.

Así lo dio a conocer la presidenta honoraria del DIF Estatal Durango, Marisol Rosso en su visita a la región Laguna, quien detalló que hace un par de semana se reunieron con las autoridades del DIF Nacional, a fin de gestionar el equipamiento de lo que sería el CREE en ciudad Lerdo.

“Sé que es ha sido un tema pues muy controversial porque nos tocó precisamente el tema de cambio de Administración a nivel federal, ya teníamos pues un avance para el equipamiento del CREE de Lerdo, llega el cambio administrativo a nivel federal y no nos dicen el año pasado, ‘espérense al nuevo en cambio que entre la nueva titular y vuelven a meter todo el proyecto de equipamiento’, falta nada más el equipamiento, tuvimos ya el acercamiento con la nueva titular nos dice a ver por qué tienes este CREE tan cerca del otro CREE, dijimos bueno así nosotros lo heredamos, no es algo que nosotros hicimos… me dice a ver es que está tratando de hacer en esta nueva administración con la presidenta ser muy puntuales en los proyectos por qué lo digo, porque luego tratamos de hacer como ocurrencias… pero para este 2025 nos dijo yo necesito revisar todo el área de rehabilitación de Durango”.

Y es que les comentó la funcionaria federal que la entidad cuenta con la red de rehabilitación más grande del país, con 7 CREE y 52 Unidades Básicas de Rehabilitación, entonces dijo “por qué abrir otro”.

Entonces al exponerle que tan solo en Gómez Palacio se tiene una atención de 7 mil personas, la titular dijo que valorarían y puso en la mesa la posibilidad de convertirlo en un CRI, que se encontraría en cuanto a servicio, entre una UBR y un CREE, la diferencia de la Unidad, sería que contaría con un médico especialista.

Razón por lo que el DIF Estatal dijo que se valoraría dicha propuesta, ya que el no se cuenta con ningún CRI en la entidad.

“Vamos a valorar qué tan viable es poder terminar como cree o poder abrir un CRI en la comarca lagunera que eso nos ayudaría mucho también a liberar gran parte de lo que tenemos aquí en el tema de rehabilitación y nos daría un plus también como estado a nivel federal porque sería el primer CRI aquí en Durango y que no teníamos, y que va a ser pues un plus también para nosotros cómo estado”, detalló Rosso.