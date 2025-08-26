Créanme, di lo mejor de mí: Leticia Herrera

La presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, visitó El Siglo de Torreón y platicó sobre su experiencia en su tercera administración municipal, que finaliza el próximo domingo 31 de agosto. Esto en el marco de su Tercer Informe de Gobierno.

Herrera Ale no solo cerrará un ciclo en este gobierno pues también, dijo, se irá a descansar dejando atrás 25 años de carrera política.

"Gracias al pueblo de Gómez Palacio por su confianza durante 25 años de carrera política, quiero dedicarme a mi mamá, a mis hijas y a mis nietos… Se me pasó el tiempo corriendo", admitió la edil.

En cuanto a las necesidades urgentes que su gobierno atendió, la alcaldesa habló de rubros como el drenaje y agua potable, con las que se encontró al inicio de esta administración 2022-2025.

Destacó la introducción de nuevos colectores, en vista de que los anteriores estaban a punto de colapsar, drenaje sanitario, redes de agua potable y el drenaje pluvial el bulevar Rebollo Acosta, así como la planta tratadora del Rastro Municipal.

Habló de los mantenimientos a los pozos de agua potable, "que además en tres años no les pusieron mano, y ya se imaginarán cómo estaban, por eso no salía la cantidad de agua, no se daba mantenimiento", señaló la edil, quien recordó que su gobierno rentó un pozo en Las Luisas, con capacidad de 90 litros por segundo para incrementar el aforo y atender la demanda de agua de la población, además de la perforación de dos nuevos pozos.

Habló de la necesidad de renovar en su totalidad el pavimento del bulevar Rebollo Acosta, para lo cual el Ayuntamiento de Gómez Palacio obtuvo un crédito con Banobras, etiquetado con el fin de ejecutar esta obra. "Era nuestra prioridad, por el tránsito vehicular que hay diario ahí", comentó.

"Se hicieron muchas cosas, de verdad, y tuve el apoyo incondicional de la Iniciativa Privada. Tengo un especial agradecimiento a la IP y a las empresas, que además también nos hicieron el favor de donarnos aparatos de movilidad para entregarlos a la gente", señaló.

Apoyo Social Sobre los avances para combatir la violencia de género que sufren muchas mujeres en Gómez Palacio, destacó el programa de Hombre Aliado, del Instituto de la Mujer, mismo que fue replicado en otros municipios y en otros estados de la República, así como el nuevo Refugio para Mujeres que atiende a mujeres que son víctimas de la misma y necesitan un resguardo: "El primero es en Durango y de ahí ningún otro municipio en el estado tiene refugio para las mujeres, excepto nosotros", señaló.

La alcaldesa, Leticia Herrera, recordó que en este gobierno se realizó, con apoyo del DIF estatal, la apertura de una Casa Hogar, que brinda atención no solo a Gómez Palacio sino a Lerdo, Mapimí, Tlahualilo, Santa Clara, San Pedro del Gallo, "todo lo que es la región, atiende a todos esos niños".

También en su gobierno fue inaugurada una guardería nocturna: "Lo que no hay en ningún otro municipio, y es para las madres y padres trabajadores en la noche. Nos los dejan a los niños a las 7 de la tarde y los recogen a las 7 de la mañana, bañaditos, cenaditos, con tarea hecha y lo que necesiten", aseguró Herrera Ale.

Cambio de Poderes También dijo que ante el cambio de poderes a celebrarse el próximo domingo 31 de agosto, el proceso de entrega-recepción del estado que guarda la administración pública municipal y la consecuente revisión que la nueva administración municipal 2025-2028 hará de su gobierno, ella se siente tranquila.

"Me siento bien. Porque ahí está lo que nosotros dejamos. Ahorita estamos en la entrega-recepción y lo que ellos puedan ver que nosotros no dejamos bien, bueno, pues se solventa, se atiende. Yo estoy muy tranquila", comentó la presidenta, quien a su ver, la alcaldesa electa, Betzabé Martínez trae todas las ganas de servir al pueblo de Gómez Palacio.

Al preguntar a la edil si considera la posibilidad de que haya una dura crítica a su gobierno, al tratarse de una administración de la 4T la que entra, cuando la administración saliente es priísta, descartó que en esta ocasión pase lo mismo que ocurrió en su segunda administración 2016-2019, cuando entró la administración morenista 2019-2022, cuando hubo denuncias y críticas.

"Hay buena relación y sobre todo la alcaldesa electa trae otra visión. Ella viene a servir y no a andar buscando a ver qué le encuentro a esta… Es otro código postal", comentó Herrera Ale.

Seguridad En materia de Seguridad, la alcaldesa Leticia Herrera, dijo que la Comarca Lagunera, tanto Coahuila como Durango, es un lugar privilegiado para vivir en el contexto nacional.

Señaló que Gómez Palacio no es un municipio "a la perfección", en el tema de seguridad, pero que no es el mismo contexto que en otros estados de la República. Señaló que muchas veces, con el uso de las redes sociales, se crea pánico.

"Vemos las redes sociales que empiezan a 'apanicar' a la gente, de que no salgas y de que ahorita oímos una balacera. Ya hasta la semana pasada prohibí los fuegos pirotécnicos", dijo la edil, y lo anterior con el fin de no crear mayor confusión en la población y aseguró que hay personas que aprovechan esta coyuntura para crear psicosis en la población, cuando se tiene algún evento que tenga que ser atendido por las corporaciones policíacas.

"Yo se los diría. Sería la primera en salir y decirles, 'a ver, cuidado, Gómez Palacio está así', si estuviéramos en ese caso, y no. La Comarca Lagunera está en paz", dijo.

En el tema denunciado públicamente por productores, constructores y transportistas, quienes piden intervención federal en el rubro de seguridad, la alcaldesa señaló que a ella directamente no le han hablado de esta situación, pero que las puertas de su oficina están abiertas.

"Es un tema que está viendo el señor gobernador con el Gobierno Federal, porque ese es un tema que compete a ellos", señaló Herrera Ale, quien también dijo: "Afortunadamente las estadísticas nos dicen que Gómez Palacio está tranquilo. El otro tema, pues ya es un tema de sindicatos, que nosotros no tenemos".

Destacó la coordinación que ha habido en Gómez Palacio en rubros como el de Seguridad y los resultados que ha obtenido el Mando Especial de La Laguna desde que se instaló en la región. También recordó que recientemente habló el nuevo general a cargo del Mando Especial de La Laguna y que le encargó Gómez Palacio. "No queremos estar como en el 2010 en lo mas mínimo", comentó.

Agradece a Gómez Palacio La presidenta municipal saliente mandó un mensaje a los gomezpalatinos para estos últimos días en los que estará al frente del gobierno municipal.

"Yo quiero darle las mil gracias de corazón al pueblo de Gómez Palacio por haberme dado su confianza y permitir servirles durante 25 años de mi vida. De verdad, créanme que di lo mejor de mí, hice lo mejor que pude, con el corazón en la mano y los llevo siempre en mi alma, en mi corazón. Ahí voy a estar en Gómez, yo no me voy a ir a vivir a ningún otro lado, ahí voy a estar y primeramente voy a descansar, con mis hijas y mis nietos y después voy a pedirle a mi hermano si me da oportunidad de manejar Fundación Chilchota y seguiré atendiendo a la gente que menos tiene".