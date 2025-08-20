Finanzas Regreso a clases Wall Street AUTOS

Costco alista el cierre de todas sus tiendas para este día de septiembre, ¿qué pasará en México?

El gigante minorista anunció un cierre total en Estados Unidos y miles de clientes en México se preguntan si la medida los alcanzará.

Costco cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos el 1 de septiembre por motivo del Labor Day/ Especial

NEYEN AVILA

El anuncio de Costco sobre el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos el próximo 1 de septiembre despertó gran inquietud entre sus millones de socios. La noticia, difundida a través de la página oficial de la cadena, generó confusión: muchos pensaron que se trataba de una medida definitiva o de un ajuste drástico en su modelo de negocios. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

La suspensión de actividades no será permanente. El cierre responde a la conmemoración del Labor Day (Día del Trabajo en EE.UU.), una fecha feriada que se celebra cada primer lunes de septiembre y en la que las grandes cadenas suelen detener operaciones. De este modo, la compañía busca garantizar que sus empleados disfruten de un día de descanso con goce de sueldo.

¿Qué ocurrirá con las tiendas en México?

La duda más repetida entre los clientes latinoamericanos fue si el cierre también afectaría a las sucursales de Costco en México. La empresa aclaró que no habrá modificaciones en el país: las 43 tiendas que operan en territorio mexicano abrirán de manera normal el 1 de septiembre. Es decir, los socios podrán acudir sin problemas a realizar sus compras en los horarios habituales.

Además, la compañía destacó que su política laboral en México se adapta a las disposiciones locales. Por ejemplo, aquí solo cierran de forma obligatoria en Domingo de Pascua, mientras que en Estados Unidos existen hasta siete feriados en los que las tiendas bajan sus cortinas, incluyendo Año Nuevo, Día de la Independencia y Navidad.


El trasfondo de la decisión en EE.UU.


Más allá del descanso otorgado, el cierre también refleja la filosofía corporativa de Costco, que busca mantener un balance entre la rentabilidad y el bienestar de sus colaboradores. Con más de 600 sucursales en Estados Unidos, la medida implica una pausa significativa en la operación diaria, pero refuerza la imagen de la empresa como un empleador que respeta los días festivos.


Mientras las 627 sucursales de Costco en EE. UU. suspenden actividades por un día festivo, las 43 tiendas en México seguirán abiertas/ Especial
Para los clientes en México, la noticia se traduce en tranquilidad: no habrá afectaciones ni cambios en los planes de compra. El cierre es exclusivo para Estados Unidos y responde a un calendario que se ha respetado durante años.


En conclusión, aunque el titular encendió alarmas, el impacto real será limitado. Costco cerrará en EE.UU. por un día festivo, pero en México los pasillos seguirán abiertos como siempre, garantizando el abasto y el servicio que caracteriza a la cadena.


               
               


               

               
               

               
               
               
Costco cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos el 1 de septiembre por motivo del Labor Day/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
