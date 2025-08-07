Coahuila PIEDRAS NEGRAS MORENA MONCLOVA AHMSA Gobierno de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS

Corporaciones de seguridad y justicia encabezan quejas ante la Tercera Visitaduría de la CDHEC

Durante el séptimo mes del presente año se recibieron un total de 32 quejas

Corporaciones de seguridad y justicia encabezan quejas ante la Tercera Visitaduría de la CDHEC

Corporaciones de seguridad y justicia encabezan quejas ante la Tercera Visitaduría de la CDHEC

RENÉ ARELLANO

Conforme a las estadísticas de las quejas por posibles violaciones a derechos humanos durante el pasado mes de julio, las corporaciones de seguridad y justicia, tanto estatales como municipales, son las principalmente señaladas.

Manuel Isaac López Soto, titular de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) con sede en Piedras Negras, dio a conocer que durante el séptimo mes del presente año se recibieron un total de 32 quejas.

Con ello, julio se convierte en el mes con la mayor cantidad de quejas recibidas hasta el momento. Aunque sumado a las que se han presentado en los meses previos, se contabilizan 165 quejas durante lo que va del 2025.

López Soto detalló que, durante el pasado mes de julio, quien encabeza las quejas es la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras, con 08; seguida de 05 contra ministerios públicos y 05 contra elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Además, se registraron 05 quejas contra la Policía del Estado y 03 contra el Sistema Estatal Penitenciario.

Mientras que las principales causas de violaciones a derechos humanos que se señalaron en las inconformidades fueron: 17 por presuntas detenciones arbitrarias, 11 por ejercicio indebido, 04 por allanamiento de morada y 04 por imposición de castigos indebidos a reclusos e internos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Piedras Negras CDHEC

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Corporaciones de seguridad y justicia encabezan quejas ante la Tercera Visitaduría de la CDHEC


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404783

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx