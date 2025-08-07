Corporaciones de seguridad y justicia encabezan quejas ante la Tercera Visitaduría de la CDHEC

Conforme a las estadísticas de las quejas por posibles violaciones a derechos humanos durante el pasado mes de julio, las corporaciones de seguridad y justicia, tanto estatales como municipales, son las principalmente señaladas.

Manuel Isaac López Soto, titular de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) con sede en Piedras Negras, dio a conocer que durante el séptimo mes del presente año se recibieron un total de 32 quejas.

Con ello, julio se convierte en el mes con la mayor cantidad de quejas recibidas hasta el momento. Aunque sumado a las que se han presentado en los meses previos, se contabilizan 165 quejas durante lo que va del 2025.

López Soto detalló que, durante el pasado mes de julio, quien encabeza las quejas es la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras, con 08; seguida de 05 contra ministerios públicos y 05 contra elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Además, se registraron 05 quejas contra la Policía del Estado y 03 contra el Sistema Estatal Penitenciario.

Mientras que las principales causas de violaciones a derechos humanos que se señalaron en las inconformidades fueron: 17 por presuntas detenciones arbitrarias, 11 por ejercicio indebido, 04 por allanamiento de morada y 04 por imposición de castigos indebidos a reclusos e internos.